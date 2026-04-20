Crash mit Streifenwagen: Drei Polizisten verletzt

Der Unfall ereignete sich auf der Sechshauserstraße in Wien.

Wien. Bei einem heftigen Crash zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Auto auf der Sechshauser Straße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus sind am Sonntagabend drei Polizisten verletzt worden.

Die Beamten waren mit dem Fahrzeug gegen 22.30 Uhr stadteinwärts zu einem Einsatz unterwegs gewesen und hatten den Pkw des 27-Jährigen überholen wollen, während der Lenker in Richtung Dreihausgasse abbog. In der Folge sei es zur Kollision gekommen, berichtete die Polizei.

Drei Beamte im Spital

Das Polizeifahrzeug touchierte den Pkw des Rumänen, stieß dann gegen einen Baucontainer, ein geparktes Auto sowie einen Stromkasten. Die drei Polizisten wurden von der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien.