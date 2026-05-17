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Philipp Hochmair
© Getty

Neue Liebe

Vertraute Blicke in Cannes: Philipp Hochmair zeigt sich mit bekannter Begleitung

17.05.26, 12:34
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Schauspiel-Star Philipp Hochmair wurde bei den Filmfestspielen in Cannes mit einer vertrauten Begleitung gesichtet. Die Frau an seiner Seite ist in Salzburg keine Unbekannte. 

Für den 52-jährigen Star der Salzburger Festspiele gehört die jährliche Reise zu den Filmfestspielen nach Cannes längst zur Tradition. Philipp Hochmair reist aus echtem Interesse am Film an die Côte d’Azur, nutzt die Zeit vor Ort aber auch für Verhandlungen und Deals mit internationalen Produzenten. Zuletzt zog der Schauspieler und Musiker jedoch vor allem durch seine Begleitung die Blicke auf sich.

Bekanntheit aus der Mozartstadt

Philipp Hochmair

Philipp Hochmair

© Getty

In einer Seitengasse der berühmten Croisette wurde Philipp Hochmair gemeinsam mit Carolin Sinemus gesehen. Die Designerin ist durch ihr eigenes Modelabel „Madl Salzburg“ weit über die Grenzen ihrer Heimatstadt hinaus bekannt. Bereits beim Wiener Opernball war sie in der Nähe des Mimen aufgetreten, was für erstes Aufsehen sorgte.

Vertraute Momente in Cannes

Opernball 2026: Die Gäste

Carolin Sinemus.

© Andreas Tischler

Obwohl das Duo gemeinsame Fotos bisher sowohl beim Opernball als auch in Cannes mied, wirkten die beiden bei ihrer aktuellen Reise sehr vertraut. Insider spekulieren nun darüber, ob die Salzburgerin und der Künstler ihre Zuneigung bald auch ganz offiziell in der Öffentlichkeit zeigen werden.

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