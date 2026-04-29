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© Getty Images (Symbolbild)

Wetter-Regel

Bauernregel: So bestimmt das Wetter in der Walpurgisnacht unser Jahr

Von
29.04.26, 15:59
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Die Walpurgisnacht gilt als wichtiger Lostag im bäuerlichen Kalender. Eine alte Regel besagt: Regen in dieser Nacht soll ein gutes Jahr ankündigen. 

Die Walpurgisnacht von Mittwoch auf Donnerstag gilt seit Jahrhunderten als bedeutender Zeitpunkt für Wetterdeutungen. Besonders ein Spruch hält sich bis heute.

„Regen in der Walpurgisnacht hat stets ein gutes Jahr gebracht.“ Dieser Wetterspruch wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich, hat aber einen klaren Hintergrund.

Bedeutung für Pflanzen

Entscheidend ist nicht der Regen selbst, sondern was er über die Bedingungen verrät. Ende April befinden sich viele Pflanzen in einer sensiblen Wachstumsphase. Ausreichende Feuchtigkeit unterstützt das Wurzelwachstum und schafft die Grundlage für eine ertragreiche Ernte.

Schutz vor Frost

Regen deutet zudem darauf hin, dass die Temperaturen in der Nacht nicht zu stark absinken. Frost wäre für junge Pflanzen deutlich gefährlicher. Eine weitere Bauernregel besagt: Nach diesem Zeitpunkt „friert es wohl noch fünfzehnmal“. Die Regel basiert auf Erfahrungen aus der Landwirtschaft. Sie verbindet Wetterbeobachtungen mit den Bedürfnissen von Pflanzen in dieser Jahreszeit.

Die Walpurgisnacht bleibt damit ein fixer Orientierungspunkt im bäuerlichen Kalender.

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