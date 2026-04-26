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Rekordmeister

Trikot-Leak bei den Bayern: So laufen die Münchner auf

Von
26.04.26, 23:43
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Das neue Auswärtstrikot des FC Bayern sorgt bereits vor der Saison 2026/27 für Gesprächsstoff. Erste Details zum Design sind im Netz aufgetaucht. 

Das mögliche Auswärtstrikot des FC Bayern München soll überwiegend weiß gehalten sein und mit marineblauen sowie roten Akzenten gestaltet werden.

Laut „Footy Headlines“ setzt Adidas auf Retro-Elemente. Besonders auffällig ist das Wappen auf der Brust: Statt des aktuellen Logos soll das klassische Bayern-e.V.-Wappen zurückkehren.

Das Design soll zudem das Trefoil-Logo tragen. Geplant sind ein marineblauer Kragen mit rot-weißem Besatz sowie Streifen in den Farben Marineblau, Rot und erneut Marineblau.

Positive erste Reaktionen

Einige Fans, die das Trikot bereits gesehen haben sollen, bewerten den Entwurf laut Bericht als das „beste Auswärtstrikot seit Jahren“.

Verkaufsstart geplant

Erhältlich sein soll das neue Auswärtstrikot ab Ende Juli 2026. Bereits zuvor war auch das Heimtrikot geleakt worden. Dieses soll mit Nadelstreifen und goldenen Elementen gestaltet sein.

Kritik aus Fanlagern

Für Diskussionen sorgt vor allem die Rückseite: Dort soll aktuell nur „FC Bayern“ stehen. In sozialen Medien fielen die Reaktionen gemischt aus, einige Fans wünschen sich weiterhin „FC Bayern München“.

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