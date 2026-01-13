Drohungen und Pannen: Was war bei "Wer wird Millionär" los?

Die Show vom Montag, 12.1. war ganz anders als normal.

Fehler, Fauxpas und eine Drohung. Bei der Ausgabe von " Wer wird Millionär " am Montag, 12.1., war alles anders als sonst.

Probleme

Zuerst gab es ein Mikrofonproblem bei einer Kandidatin. Jauch scherzte noch, bis dieser seinen Stuhl verließ um die Kandidatin von der Bühne zu begleiten. Da hatte er dann plötzlich selber Probleme! „Herr Jauch, Ihr Mikro müssten Sie mal selbst hochstecken, das ist gerade runtergefallen“, so die Regie-Stimme aus dem Off. „Was ist heute hier los?" wunderte sich Jauch.

DAS darf keiner

Doch das war erst der Anfang, denn der nächste Kandidat sorgte für viele Lacher im Publikum. Jauch musste sogar drohen. Im Scherz meinte er: "„Irgendwas stimmt nicht mit diesem Publikum, ich werde den Saal dann doch demnächst räumen lassen“. Doch was war passiert? Kandidat Axel hatte den falschen Platz eingenommen, saß auf Jauchs Chefsessel. Ein echter Fauxpas, den bislang nur Horst Schlämmer alias Hape Kerkeling beging.