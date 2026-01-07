Chaos zum Auftakt: Jauch ärgert sich über Panne bei „Wer wird Millionär?“

Der Moderator musste sich erneut in Geduld üben, als bei der neuesten Ausgabe der Quizshow plötzlich nichts nach Plan läuft.

Ist das schon Absicht oder einfach nur eine Panne? Beim Start der „3-Millionen-Euro-Woche“ von „Wer wird Millionär?“ hegte Günther Jauch jedenfalls einen leisen Verdacht. Ausgerechnet bei einer Rückkehrerin mit besonders schmerzlicher Quiz-Vergangenheit hakte es plötzlich – sehr zum Ärger des Moderators.

In der jahrzehntelangen Geschichte der RTL-Erfolgssendung gab es viele Kandidatinnen und Kandidaten mit Pechsträhnen. Kaum eine Geschichte blieb dem Publikum aber so präsent wie jene von Tamara Löchel aus Köln. Im April 2025 riskierte sie ihre bereits erspielten 16.000 Euro, um nach den 3 Millionen zu greifen – und ging dabei leer aus.

"Ich habe nur geweint"

„Ich konnte zwei Wochen fast gar nichts machen. Ich habe nur geweint. Ich war nur im Bett“, erzählte Löchel nun bei ihrer Rückkehr auf den berühmten Ratestuhl. Auf den bitteren Auftritt folgten auch privat schwere Wochen: die Trennung von der Partnerin, dazu eine kranke Katze. Passend also, dass der Auftakt der neuen WWM-Saison Kandidatinnen und Kandidaten mit tragischen Geschichten gewidmet war. Löchel durfte zum Start der „3-Millionen-Euro-Woche“ noch einmal antreten – doch auch diesmal lief nicht alles nach Plan. Allerdings nicht wegen ihr.

Panne im Studio: Jauch stichelt gegen die Redaktion

Als Jauch die 300-Euro-Frage vorliest, bleiben die Antwortmöglichkeiten auf dem Bildschirm aus. „Ihr habt da oben wohl nichts zu tun?“, giftet er in Richtung Regie. Mehrfach ruft er laut „Hallo?“, doch zunächst passiert nichts. „Das ist eine Art von Boykott“, mutmaßt der Moderator. „Nach dem Motto: Lass dir selber mal vier Antwortmöglichkeiten einfallen.“

Schließlich meldet sich die Redaktion – allerdings mit einem Einwand: Jauch habe von der 200-Euro-Frage gesprochen, tatsächlich gehe es bereits um 300 Euro. „Und deswegen boykottieren die die Antwort? Das ist ja unglaublich!“, kontert der Quizmaster mit gespielter Empörung.

Löchel feiert Comeback

Mit Hilfe des Telefonjokers kämpft sich Löchel bis zur 16.000-Euro-Marke vor. Bei der 32.000-Euro-Frage kommt der Zusatzjoker zum Einsatz: Wie lange fehlte Angela Merkel am Ende, um den Amtszeitrekord von Helmut Kohl zu brechen – elf Monate, elf Wochen, elf Tage oder elf Stunden? Der Joker tippt korrekt auf elf Tage, doch Löchel entscheidet sich für das Finalticket und nimmt die 16.000 Euro mit.

Auch Sven Günther Chalupa aus Berlin, der sich im April 2025 ohne Joker bei 16.000 Euro verzockt hatte, erlebt diesmal einen holprigen Auftritt. Bis zur 8.000-Euro-Frage kommt er, dann sichert er lieber das Geld, um nicht erneut tief zu fallen.