Nach Gottschalk-Aus: Quoten-Flop für RTL-Show in Neubesetzung

Michelle Hunziker und die Zarrellas sind das TV-Erbe von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger angetreten. Bisher war das Publikum nicht so einfach zu überzeugen.

Der Versuch, ein bewährtes Samstagabendformat neu zu erfinden, ist für RTL holprig verlaufen. Ohne die vertrauten Gesichter von Thomas Gottschalk, Günther Jauch und Barbara Schöneberger fand „Denn sie wissen nicht, was passiert“ am Wochenende keinen rechten Zugang zum Publikum.

Kaum eine Woche nach dem emotionalen Abschied des langjährigen Moderations-Trios wagte der Sender den Neustart. Doch die Premiere in neuer Besetzung entwickelte sich rasch zu einer Enttäuschung: Wie die AGF Videoforschung ausweist, verfolgten lediglich 1,06 Millionen Menschen in Deutschland die Sendung am Samstagabend. Ein derart niedriger Wert wurde in der Geschichte der Show bislang nicht registriert. In Österreich waren es gerade einmal 126.000 Zuschauer.

Auch bei den für die Werbewirtschaft besonders relevanten 14- bis 49-Jährigen blieb der Erfolg aus. Der Marktanteil fiel auf 8,1 Prozent und markierte damit ebenso einen historischen Tiefpunkt für das Format.





Neue altbewährte Gesichter

Für frischen Wind sorgen sollten Michelle Hunziker, Giovanni Zarrella und dessen Ehefrau Jana Ina, die gemeinsam das neue Moderations-Trio bildeten. Ihnen gegenüber standen die Ehrlich Brothers, die von RTL-Moderatorin Katja Burkard unterstützt wurden. Burkard sprang immer dann ein, wenn Magier Andreas Ehrlich kürzertreten musste: Ehrlich trat aufgrund eines gereizten Nervs mit Halskrause an und konnte nicht alle Aufgaben absolvieren.

Als verbindendes Element zur bisherigen Stammbesetzung blieb Thorsten Schorn erhalten, der weiterhin routiniert durch den Abend führte. Inhaltlich setzte die Show auf das bekannte Prinzip kontrollierten Chaos’: körperliche Spiele mit Pulsvorgaben, ein Eierlauf mit rohen Eiern um den Hals, musikalische Ratespiele mit absichtlich schief gesungenen Liedern sowie „Hobby-Horsing“ auf Steckenpferden prägten das Programm.

Für einen kurzen nostalgischen Moment sorgte zudem ein telefonischer Auftritt von Mike Krüger, der eine Woche zuvor noch durch die Abschiedsshow von Thomas Gottschalk geführt hatte. Den Wettstreit des Abends entschieden schließlich die Zarrellas für sich. Die erspielten 20.000 Euro gingen an die Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihrer Publikumsseite.