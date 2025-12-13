Michelle Hunziker auf den Spuren von Thomas Gottschalk

Michelle Hunziker löst Samstagabend TV-Legende Thomas Gottschalk bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" ab. Mit ihrer Rückkehr ins Live-TV bringt sie Spontanität, Chaos und vertraute Show-Energie zurück in die Prime-Time.

Mit Michelle Hunziker kehrt ein bekanntes Gesicht der großen Samstagabend-Unterhaltung zurück ins Live-TV. Nach dem Abschied von Thomas Gottschalk und den zeitgleichen Ausstiegen von Günther Jauch und Barbara Schöneberger übernimmt sie eine zentrale Rolle in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert".

Für Hunziker ist der Auftritt eine Heimkehr. Über viele Jahre prägte sie die große Samstagabend-Unterhaltung, von 2009 bis 2022 stand sie mit Unterbrechungen gemeinsam mit Gottschalk für "Wetten, dass..?" vor der Kamera. Nun stürzt sie sich erneut in den Live-Wahnsinn.

Spontanität statt Kontrolle

"Ich mag Live-Shows und Spontanität", sagt Hunziker. "Man wird ins kalte Wasser geworfen und kann nichts vorhersehen. Das macht mir großen Spaß – die Show ist ein bisschen wie ein Kindergeburtstag für Erwachsene." Welche Spiele ihr besonders liegen, lässt sie offen: "Ich lasse alles auf mich zukommen. Dann sehen wir, ob mir überhaupt etwas liegt."

An ihrer Seite stehen Giovanni und Jana Ina Zarrella sowie die Ehrlich Brothers. Hunziker kennt alle vier bereits persönlich. "Ich erwarte einen sehr lustigen Abend und bin gespannt, was uns erwartet", sagt sie über das Wiedersehen.

Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr ein gemeinsamer Auftritt aus früheren Zeiten: "Wir haben uns einmal mit Barbara, Thomas und Günther Jauch als Abba verkleidet. Das war sehr lustig." Auch diesmal rechnet Hunziker mit sportlichen und lustigen Herausforderungen, nur bei Quizfragen zeigt sie Zurückhaltung: "Ich lebe in Italien – bei aktuellen deutschen Themen bin ich nicht immer auf dem neuesten Stand."