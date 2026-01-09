Schummel-Verdacht bei „Wer wird Millionär?“ – Günther Jauch greift ein!

In der aktuellen „Wer wird Millionär?“-Woche geht es um Rekordgewinne – und um strenge Regeln. Ein ungewöhnlicher Eingriff von Günther Jauch sorgte dabei für Aufsehen.

Bei der aktuellen Ausgabe von „Wer wird Millionär?“ stehen die Zeichen auf Ausnahmezustand. In der Aktionswoche von 5. bis 9. Jänner geht es nicht um die gewohnten Gewinnsummen, sondern um bis zu drei Millionen Euro. Entsprechend kompromisslos achtet der Sender auf die strikte Einhaltung der Spielregeln – selbst kleinste Unregelmäßigkeiten sollen ausgeschlossen werden.

Mehr lesen:

Das bekam das Studiopublikum am Dienstagabend (6. Jänner) deutlich zu spüren. Mitten in der Sendung sah sich Moderator Günther Jauch zu einem Eingreifen veranlasst, das es in dieser Form bislang noch nicht gegeben hatte. Zwei Zuschauerinnen mussten ihre Plätze wechseln, weil der Verdacht auf mögliche unerlaubte Unterstützung im Raum stand. RTL erläuterte den Vorfall später genauer.





Präventive Maßnahme

Im Mittelpunkt stand an diesem Abend die 24-jährige Studentin Emily, die auf dem Ratestuhl Platz genommen hatte. Wochenlang hatte sie sich auf ihren Auftritt vorbereitet, unter anderem gemeinsam mit zwei engen Freundinnen, mit denen sie stundenlang per Quiz-App geübt hatte. Genau diese Nähe sorgte im Studio für Aufmerksamkeit.

Denn die beiden Freundinnen saßen zunächst so, dass sie für Emily gut sichtbar waren. Günther Jauch reagierte unverzüglich und ließ die Frauen aus dem direkten Sichtfeld der Kandidatin entfernen. Aus „Sicherheitsgründen“, wie der Moderator erklärte, sollte jede Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass während des Spiels Hinweise aus dem Publikum übermittelt werden könnten. Ein solcher Eingriff ist in der Geschichte des Formats bislang ohne Beispiel.





RTL stellt Regeln klar

Ein Sprecher des Senders führte gegenüber "derwesten.de" dazu aus: „Die Begleitpersonen der Kandidatinnen und Kandidaten erhalten im Studio einen zugewiesenen Sitzplatz im Rücken des Kandidaten.“

Auch zur grundsätzlichen Auslegung möglicher Regelverstöße nahm der Sender Stellung. „Jede Art der Hilfestellung ist nicht erlaubt und führt dazu, dass die betreffende Frage getauscht wird und der Kandidat bzw. die Kandidatin disqualifiziert werden kann“, heißt es seitens RTL.

Für Emily selbst blieb der Abend trotz der ungewohnten Unterbrechung folgenlos. Sie bewies Nervenstärke, erspielte sich 32.000 Euro und zog damit in das große Finale am Freitag (9. Jänner) ein.