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Heimmacht BW

Showdown im Keller: Wölfe zittern vor dem Linzer Donaupark

20.04.26, 15:21
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In der Bundesliga brennt der Hut. Blau-Weiß Linz empfängt am Dienstag den kriselnden WAC zum ultimativen Abstiegs-Kracher. Wer verliert, übernimmt wohl die Rote Laterne im Tabellenkeller.

Die Entscheidung im Abstiegskampf der Qualifikationsgruppe geht am Dienstag (18:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Hofmann Personal Stadion in die heiße Phase. Nach dem mageren 0:0 im Hinspiel in Kärnten steht für das Schlusslicht Blau-Weiß Linz alles auf dem Spiel. Die Linzer liegen nur noch zwei Punkte hinter dem WAC und könnten mit einem Heimsieg die Rote Laterne endlich an die Wolfsberger weiterreichen.

WAC im freien Fall nach oben

Der Kontrast beim WAC könnte nicht heftiger sein. Während man am 1. Mai 2025 noch den Cuptitel feierte und ganz oben anklopfte, herrscht jetzt nackte Panik. Seit elf Ligaspielen sind die Kärntner ohne Sieg und damit tief in den Abstiegssog geraten. Abwehrmann Simon Piesinger bezeichnete die aktuelle Lage als sehr beunruhigend. Neo-Coach Thomas Silberberger sieht sich als Feuerwehrmann und will sich die Profis nach der schwachen Leistung vom Wochenende ordentlich zur Brust nehmen.

Heimstarke Linzer wollen marschieren

Ganz anders ist die Stimmungslage bei Blau-Weiß Coach Michael Köllner. Zwar sprach der Bayer davon, dass man zum Siegen verdammt sei, doch die jüngsten Heimsiege gegen Ried (3:2) und die WSG (5:0) geben massiv Auftrieb. Köllner betonte, dass das eigene Stadion der Mannschaft brutale Energie verleihe. Für das Rückspiel kündigte er eine offensive Marschroute an, um die Wolfsberger von Beginn an unter Druck zu setzen.

Endspiel-Charakter im Donaupark

Die Linzer müssen sich im Vergleich zum ersten Duell steigern, um die drei Punkte in Oberösterreich zu behalten. Der WAC steht hingegen mit dem Rücken zur Wand und braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um den Super-GAU Abstieg zu verhindern. Silberberger forderte von seinen Offensivkräften endlich mehr Entlastung nach vorne, da es für den Traditionsklub mittlerweile höchste Eisenbahn im Überlebenskampf ist.

Mögliche Aufstellungen:

FC Blau-Weiß Linz – WAC

  • Anpfiff: 18.30 Uhr
  • Stadion: Hofmann Personal Stadion, Linz
  • Schiedsrichter: Gishamer

Ergebnisse 2025/26:

  • 0:3 (a)
  • 2:1 (h)
  • 0:0 (a)

FC Blau-Weiß Linz: Mantl - Pasic, Maranda, Varesi-Strauss - Reiter, Briedl, S. Seidl, Pirkl - Maier - Weissman, Ronivaldo

Es fehlen: Anderson (Knie), Goiginger (verletzt)

WAC: Polster - Gattermayer, Baumgartner, C. Diabate, N. Wimmer, Djuric - Sulzner, Piesinger - Zukic, Avdijaj - Kojzek

Es fehlen: Schöpf (Muskelprobleme), Renner (Schulter), Ngankam (Oberschenkel)

Live auf Sky Sport Austria.

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