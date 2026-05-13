Dieser Mähroboter spart jetzt über 500 Euro

Rasenmähen gehört für viele Gartenbesitzer zu den Aufgaben, die jedes Wochenende wiederkommen. Genau deshalb sind Mähroboter ohne Begrenzungskabel aktuell so gefragt.

Der MAMMOTION YUKA mini 2 500 mit Garage gehört derzeit zu den spannendsten Amazon-Angeboten in diesem Bereich – und ist aktuell massiv reduziert.

Statt 1.208,06 € kostet das Modell derzeit nur 704,87 €. Das entspricht einer Ersparnis von 42 Prozent. Gerade bei modernen Mährobotern mit smarter Navigation ist ein Rabatt in dieser Höhe besonders auffällig.

MAMMOTION YUKA mini 2 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel © Amazon

Der große Vorteil: Der YUKA mini 2 kommt ohne Begrenzungskabel aus. Sie müssen also keine Drähte im Garten verlegen, sondern können den Roboter deutlich einfacher einrichten. Möglich wird das durch die KI TrueVision-Navigation mit drei Kameras, die Rasengrenzen, Hindernisse und Gartenbereiche erkennen soll.

Besonders praktisch ist auch die automatische Mehrzonen-Kartierung. Wenn Sie mehrere Rasenflächen haben, kann der Mähroboter verschiedene Bereiche erfassen und separat bearbeiten. Für schnelle Einsätze gibt es zusätzlich den DropMow-Modus: absetzen, starten, mähen lassen.

MAMMOTION YUKA mini 2 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel © Amazon

Auch bei der Leistung wirkt das Modell stark. Der Roboter ist für Flächen bis 500 m² empfohlen, schafft Steigungen bis 45 Prozent und arbeitet mit einer Schnittbreite von 190 mm. Die Schnitthöhe lässt sich zwischen 20 und 60 mm einstellen.

Interessant ist auch die Nachfrage: Laut Amazon wurde das Modell zuletzt über 700 Mal im Monat gekauft. Viele Kunden loben besonders die einfache Einrichtung, das gute Mähergebnis, die Hinderniserkennung und den leisen Betrieb.

MAMMOTION YUKA mini 2 500 Mähroboter ohne Begrenzungskabel © Amazon

Wichtig zu wissen: Der Mähroboter und die Garage werden laut Hersteller in zwei getrennten Paketen versendet. Die Lieferzeiten können daher unterschiedlich sein.

Fazit

Wenn Sie Ihren Rasen künftig automatisch pflegen lassen möchten, ist der MAMMOTION YUKA mini 2 500 aktuell eines der auffälligsten Amazon-Angebote. Kabellose Navigation, Garage inklusive und über 500 Euro Ersparnis machen den Deal besonders stark.

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