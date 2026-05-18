Niavarani, Kristan & Co.: Theater im Park feiert VIP-Eröffnung

Frischer Schmäh unter freiem Himmel: Nach der offiziellen Eröffnungsfeier am Montag verwandelt das beliebte „Theater im Park“ den Wiener Schwarzenberggarten ab sofort wieder in die humorvollste Open-Air-Oase der Stadt.

Frische Luft, historische Bäume und jede Menge Pointen: Wer Kultur lieber ohne stickigen Saal, dafür aber mit der Chance auf ein paar Gelsenstiche genießt, darf aufatmen. Nach der offiziellen Eröffnungsfeier am Montag, dem 18. Mai, verwandelt sich der Wiener Schwarzenberggarten von 20. Mai bis 17. September zum siebenten Mal in die wohl humorvollste Freiluft-Oase der Stadt.

Das bewährte Duo Michael Niavarani und Georg Hoanzl lädt heuer zu rund 140 Vorstellungen zwischen Kabarett, Konzerten und Lesungen. Den Anfang macht Alex Kristan, der mit seinem Programm „50 Shades of Schmäh“ nicht nur seinen 50. Geburtstag feiert, sondern auch den politisch korrekten Alltag seziert. Von der Sinnfrage des Älterwerdens bis zur „Live-Work-Balance-Generation“ bleibt hier kein Seitenhieb erspart.

Große Namen im Grünen

Neben Kristan geigt auch die Prominenz der heimischen Kleinkunstszene auf. Gastgeber Niavarani höchstpersönlich kehrt mit „Homo idioticus 2.0 – der Trottel ist zurück“ und der Komödie „Venus und Jupiter“ auf die Bühne zurück. Ebenfalls fix im heurigen Klatschmohn: Omar Sarsam, Gery Seidl, Andreas Vitásek, Toxische Pommes und Dr. Bohl. Wer es lieber analytisch mag, spitzt die Ohren bei „Der Professor und der Wolf“, wenn Armin Wolf und Peter Filzmaier den Zustand der Nation gewohnt pointiert diskutieren.

Vom Star-Tenor zum Wienerlied

Auch abseits der Pointen wird heuer groß aufgespielt. Am 9. Juli bittet Star-Tenor Jonas Kaufmann gemeinsam mit Pianist Helmut Deutsch zu „Lieder im Park“ und spannt den Bogen von der Operette bis zum Wienerlied. Die Wiener Musiktradition wird ohnehin großgeschrieben: Während das Projekt „Danzer Mania“ der Austropop-Legende Georg Danzer Tribut zollt, bringen Ernst Molden und Der Nino aus Wien den unverkennbaren Sound der Stadt auf die Bühne.

© zeidler

Was einst als Geniestreich in der Pandemie begann, ist längst ein Fixstarter im Wiener Kultursommer. Dass das Konzept zieht, bewies das Vorjahr mit über 180.000 Besuchern – der Park ist bereit für den nächsten Ansturm.