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ESC-Siegerin Dara will jetzt auf Deutsch singen
© Getty Images

"Ich liebe dich"

ESC-Siegerin Dara will jetzt auf Deutsch singen

18.05.26, 10:13
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Soll "Ich liebe dich" heißen 

Das wäre ein echter Paukenschlag! 

ESC-Siegerin Dara will jetzt auf Deutsch singen
© Getty Images

27-jährige Bulgarin 

ESC-Siegerin Dara will ihren nächsten Song auf Deutsch singen. Das kündigte die 27-jährige Bulgarin gegenüber mehreren Medien wie der "Bild"-Zeitung an.

ESC-Siegerin Dara will jetzt auf Deutsch singen
© zeidler

ESC-Siegerin Dara will jetzt auf Deutsch singen
© ORF

"Ich liebe dich" 

Das Lied solle "Ich liebe dich" heißen. "Ich kann es kaum erwarten, ihn gemeinsam mit meiner kommenden EP zu veröffentlichen", wurde sie zitiert.

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