ESC-Siegerin Dara will jetzt auf Deutsch singen

Soll "Ich liebe dich" heißen
Das wäre ein echter Paukenschlag!
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27-jährige Bulgarin
ESC-Siegerin Dara will ihren nächsten Song auf Deutsch singen. Das kündigte die 27-jährige Bulgarin gegenüber mehreren Medien wie der "Bild"-Zeitung an.
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"Ich liebe dich"
Das Lied solle "Ich liebe dich" heißen. "Ich kann es kaum erwarten, ihn gemeinsam mit meiner kommenden EP zu veröffentlichen", wurde sie zitiert.