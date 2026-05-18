ESC-Siegerin Dara will jetzt auf Deutsch singen

Soll "Ich liebe dich" heißen

Das wäre ein echter Paukenschlag!

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27-jährige Bulgarin

ESC-Siegerin Dara will ihren nächsten Song auf Deutsch singen. Das kündigte die 27-jährige Bulgarin gegenüber mehreren Medien wie der "Bild"-Zeitung an.

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"Ich liebe dich"

Das Lied solle "Ich liebe dich" heißen. "Ich kann es kaum erwarten, ihn gemeinsam mit meiner kommenden EP zu veröffentlichen", wurde sie zitiert.