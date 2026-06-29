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Nach Ibiza

5.700 Kilometer mit selbstgebautem Solar-Boot

Boot mit Solarpanelen auf dem Dach fährt auf einem ruhigen See, im Hintergrund Schilf und Bäume.
© instagram/lukas.seaman
Mit einem selbstgebauten Solarboot ist ein Finne mehr als 5.700 Kilometer bis nach Ibiza gefahren. Für die gesamte Strecke benötigte er keinen Tropfen Treibstoff.
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Der finnische Tüftler Lukas Sjöman hat mit seinem selbstgebauten Solarboot "Helios 11" eine außergewöhnliche Langstreckenfahrt abgeschlossen. Die Route führte ihn von Finnland bis zur spanischen Insel Ibiza. Angetrieben wurde das Boot ausschließlich mit Solarenergie, Batterien und einem kleinen Hilfssegel.

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Boot selbst gebaut

Für den Bau der "Helios 11" verwendete Sjöman Sperrholz und Fiberglas. Das Boot entstand in rund 200 Tagen Eigenarbeit. Die Bauphase und die mehrmonatige Reise durch Schweden, Dänemark, Deutschland und Frankreich dokumentierte er auf seinem Instagram-Kanal.

Wenig Sonne im Winter

Seine Fahrt begann im Winter. Da in Nordeuropa zu dieser Jahreszeit oft nur wenige Sonnenstunden zur Verfügung standen, verringerte Sjöman an sonnenarmen Tagen die Geschwindigkeit, um Energie zu sparen. Zusätzlich unterstützte ein Hilfssegel den Antrieb.

Nächstes Projekt geplant

Nach Angaben von Sjöman erzeugen Solarmodule mit einer Leistung von rund sechs Kilowatt den Strom für einen 48-Volt-Akku, der den Elektromotor versorgt. Unter günstigen Bedingungen seien damit bis zu 270 Kilometer pro Tag möglich.

Nach eigenen Angaben verfolgt Sjöman das Ziel, nachhaltige Langstreckenmobilität auf dem Wasser zu ermöglichen. Als nächstes Projekt plant er den Bau einer größeren Solaryacht.

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