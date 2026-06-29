Erdbeermond erreicht Höhepunkt & sorgt für schlaflose Nacht

Der Himmel zeigt sich derzeit von seiner besonders spektakulären Seite: In der Nacht auf Dienstag erreicht der sogenannte Erdbeermond seinen Höhepunkt.

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Um exakt 1.57 Uhr steht der Vollmond in seiner vollen Pracht am Himmel. Doch inwiefern beeinflusst das unseren Schlaf?

Darum leuchtet der Mond jetzt rötlich

Viele Menschen haben es bereits bemerkt: Der Mond erscheint derzeit goldgelb bis rötlich. Verantwortlich dafür ist die Erdatmosphäre. Da das Mondlicht nahe am Horizont einen längeren Weg durch die Atmosphäre zurücklegen muss, werden die blauen Lichtanteile stärker herausgefiltert. Übrig bleiben die warmen Rot- und Orangetöne.

Mit Erdbeeren hat die Farbe allerdings nichts zu tun: Der Name "Erdbeermond" stammt von der traditionellen Erdbeerernte im Juni.

Hier stehen die Chancen auf freie Sicht am besten

© Getty Images

Die besten Chancen auf einen Blick auf den Erdbeermond gibt es in der Nacht im Westen. Dort werden nur wenige Wolken erwartet. Auch im Osten dürfte der Vollmond immer wieder durch Wolkenlücken sichtbar sein. Schwieriger wird die Beobachtung dagegen im Norden, wo Regen, Schauer und Gewitter die Sicht beeinträchtigen können.

Kann der Vollmond wirklich den Schlaf rauben?

Viele Menschen sind überzeugt, bei Vollmond schlechter zu schlafen. Tatsächlich kommen auch wissenschaftliche Untersuchungen zu dem Ergebnis, dass manche Personen bei Vollmond später einschlafen oder etwas kürzer schlafen. Allerdings gilt das nicht für jeden Menschen gleichermaßen. Während einige kaum Veränderungen bemerken, berichten andere regelmäßig von unruhigen Nächten rund um den Vollmond.