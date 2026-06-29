Immer mehr Frauen schauen Schwulen-Pornos

Ein neuer Porno-Trend sorgt für Aufsehen: Immer mehr Frauen schauen sich Inhalte aus der Kategorie Schwulen-Pornos an.

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Aktuelle Daten zeigen, dass Frauen mittlerweile fast die Hälfte der Nutzer in diesem Bereich ausmachen.

Fast jeder zweite Nutzer ist weiblich

Wie aktuelle Zahlen des Pornoportals PornHub zeigen, waren im Jahr 2025 bereits 49,7 Prozent der Nutzer von Schwulen-Pornos Frauen. Männer kamen auf 50,3 Prozent. Noch im Jahr davor lag der Frauenanteil bei 43 Prozent. Der Anteil weiblicher Nutzer ist damit innerhalb kurzer Zeit deutlich gestiegen.

Interesse wächst seit Jahren

© Getty Images

Das Interesse von Frauen an homosexuellen Inhalten mit Männern nimmt laut den veröffentlichten Daten bereits seit mehreren Jahren zu. Als mögliche Gründe werden unter anderem der Wunsch nach mehr Vielfalt und alternative Darstellungen von Sexualität genannt. Viele Nutzerinnen würden entsprechende Inhalte mittlerweile klassischen heterosexuellen Produktionen vorziehen.

Vor allem junge Frauen interessiert

Besonders beliebt ist die Kategorie bei jungen Erwachsenen. Die Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen stellt mit 31 Prozent den größten Anteil der weiblichen Nutzer. Auf Platz zwei folgen die 25- bis 34-Jährigen mit 20 Prozent. Die Altersgruppe zwischen 35 und 44 Jahren kommt auf 15 Prozent. Doch auch ältere Nutzer konsumieren entsprechende Inhalte: Laut den Daten sind rund neun Prozent der Konsumenten älter als 65 Jahre.

Pornokonsum verändert sich

Die Zahlen zeigen vor allem eines: Die Sehgewohnheiten beim Konsum von Erwachsenen-Inhalten verändern sich zunehmend – und klassische Zielgruppen verschwimmen immer stärker.