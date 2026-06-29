Wer HIER im Spanien-Urlaub duschen will, braucht ein Smartphone

Ein unbeschwerter Strandtag im Spanien-Urlaub könnte im Urlaubsort Matalascañas bald der Vergangenheit angehören. Dort wird das schnelle Abspülen nach dem Meer künftig kostenpflichtig und kompliziert.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

An der Costa de la Luz läuft derzeit eine Testphase für eine neuartige "Smart-Dusche". Wer sich nach dem Baden sauber machen will, muss nach dem Ende des Tests für eine Nutzung von unter sechzig Sekunden etwa einen Euro bezahlen, wie das britische Medium Telegraph berichtet.

Die Abwicklung des Bezahlvorgangs ist zudem umständlich konzipiert: Gewählt werden kann zwischen einem QR-Code für das Mobiltelefon oder Bargeld. Der verbaute Automat nimmt jedoch ausschließlich zwei Arten von Münzen an und spuckt kein Retourgeld aus. Das Projekt wurde von zwei lokalen Ingenieuren aus der Region entworfen, um dem enormen Wassermangel entgegenzuwirken. Die erste Anlage steht auf Höhe eines Vier-Sterne-Hotels am über vier Kilometer langen Sandstrand und wird von der Gemeinde Almonte für unbestimmte Zeit getestet.

Diebstahlgefahr durch Mobiltelefone

Unter den Badegästen sorgt das neue Konzept für hitzige Debatten. Viele Urlauber bemängeln die Notwendigkeit, das Mobiltelefon überhaupt mit zur Dusche nehmen zu müssen. Dadurch befürchten etliche Strandbesucher vermehrt Schäden durch das Wasser oder ein deutlich erhöhtes Risiko für Diebstähle im Sand. Eine Person beklagte sich im Internet: "Nach und nach gewöhnen wir uns daran, für alles zu bezahlen." Manche Kommentatoren vermuten hinter dem Testlauf primär eine wirtschaftliche Prüfung, um das System später auf andere Regionen auszuweiten. Sogar die Angst vor künftig generell kostenpflichtigen Strandzugängen wird geäußert.

Massiver Wassermangel im Urlaubsland

Der tiefere Grund für diese strengen Maßnahmen liegt in der andauernden Trockenheit, die ganz Spanien betrifft. In der jüngeren Vergangenheit sahen sich bereits mehrere Urlaubsorte gezwungen, die Wasserzufuhr an den Stränden komplett abzudrehen. Mancherorts an der Costa del Sol liefen zeitweise nur noch die Becken zum Waschen der Füße. Nach einem feuchten Winter gibt es andernorts aber auch Entspannung: In Rincón de la Victoria sollen die Anlagen in dieser Saison wieder uneingeschränkt laufen.