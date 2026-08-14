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In Afrika

Selenskyj warnt vor Engpässen bei Lebensmitteln

Ein Mann hält eine Rede am Rednerpult, hinter ihm steht ein uniformierter Wachmann und eine ukrainische Flagge.
© IMAGO/APAimages
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat mit seinem ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah al-Sisi über die Bedrohung der Nahrungsmittelversorgung durch russische Angriffe auf Frachtschiffe im Schwarzen Meer beraten.
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Die Ukraine sei einer der größten Lebensmittellieferanten für Ägypten sowie für viele andere Länder in Afrika und im Nahen Osten, teilte Selenskyj am Freitag auf der Plattform X mit. Wegen des Krieges seien diese Lieferungen nun ernsthaft bedroht.

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Man verzeichne bereits einen deutlichen Rückgang, was zu steigenden Preisen und Engpässen führen könne. Beide Länder hätten vereinbart, an Lösungen zu arbeiten.

Die jüngsten Attacken Russlands auf Schiffe und die Hafeninfrastruktur blockieren de facto die Hauptexportroute für ukrainisches Getreide zu den internationalen Märkten.

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