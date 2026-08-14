Netanyahu nennt Großbritannien "Islamische Republik"

Der britische Regierungssprecher nennt die Äußerungen "völlig inakzeptabel".

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Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat Großbritannien in einem Interview als "Islamische Republik" bezeichnet und die Haltung des Landes gegenüber Israel kritisiert. "Jemand hat einmal gesagt, die erste islamische Republik mit Atomwaffen wäre die Islamische Republik Großbritannien", sagte Netanyahu am Freitag in einem Podcast des Militärradios. "Wir sorgen dafür, dass es hier im Iran keine weitere gibt", fügte er spöttisch hinzu.

Ein britischer Regierungssprecher bezeichnete die Äußerungen als "völlig inakzeptabel". Netanyahu schließt sich damit der Rhetorik mehrerer westlicher Rechtsaußen-Politiker und Kommentatoren an, die unbegründet behauptet hatten, Teile Großbritanniens seien aufgrund der hohen Einwanderung unter islamisches Recht gefallen. Ihnen wurde daraufhin Islamfeindlichkeit vorgeworfen. Großbritannien gehört zu mehreren europäischen Ländern, die im vergangenen Jahr einen Palästinenserstaat anerkannt hatten, was Israel verärgerte.

Der neue Premier Andy Burnham hatte jüngst kritisiert, sein Vorgänger Keir Starmer habe nicht genügend Druck auf Israel ausgeübt, damit es die Offensive im Gazastreifen beendet. In einem Interview mit "The Guardian" sagte Burnham kurz vor seinem Amtsantritt, Großbritannien werde ein Handelsverbot für Waren aus israelischen Siedlungen im Westjordanland in Betracht ziehen.

Beziehungen zwischen Großbritannien und Israel verschlechtert

Die Beziehungen zwischen Großbritannien, das traditionell den USA nahe steht, und Israel haben sich seit dem US-israelischen Angriff auf den Iran, der den Iran-Krieg auslöste, verschlechtert. Großbritannien und die USA sind Atommächte, und es ist allgemein bekannt, dass Israel über Atomwaffen verfügt, obwohl es dies nie öffentlich zugegeben hat. Pakistan wurde 1998 die erste islamische Atommacht. Israel will um jeden Preis verhindern, dass der Iran eine Atombombe baut - Teheran streitet ein derartiges Vorhaben ab.