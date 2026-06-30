Den Haag
Schwere Krawalle nach Marokko-Sieg in den Niederlanden
Beamte seien mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen worden. Fans hätten Straßen blockiert und den Verkehr behindert. Die Polizei griff anschließend ein und setzte auch einen Wasserwerfer ein. 13 Menschen seien festgenommen worden.
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Nach dem Sieg von Marokko waren spontan Hunderte von Fans in mehreren niederländischen Städten auf die Straße gegangen. In Amsterdam, Utrecht und Den Haag fuhren Autos hupend durch die Straßen. Fans jubelten und feierten ausgelassen.
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