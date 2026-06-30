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Den Haag

Schwere Krawalle nach Marokko-Sieg in den Niederlanden

Fans feiern auf einer Straße, einer hält eine rote Rauchfackel, viele tragen Sportkleidung.
© EPA
Nach dem Sieg gegen die Niederlande bei der Fußball-WM im Elfmeterschießen ist es in Den Haag bei Feiern von Anhängern von Marokko nach Angaben der Polizei zu Zusammenstößen gekommen
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Beamte seien mit Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen worden. Fans hätten Straßen blockiert und den Verkehr behindert. Die Polizei griff anschließend ein und setzte auch einen Wasserwerfer ein. 13 Menschen seien festgenommen worden.

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Nach dem Sieg von Marokko waren spontan Hunderte von Fans in mehreren niederländischen Städten auf die Straße gegangen. In Amsterdam, Utrecht und Den Haag fuhren Autos hupend durch die Straßen. Fans jubelten und feierten ausgelassen.

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