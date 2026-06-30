Deutsches Schützenfest?
Kai Pflaume blamiert sich mit WM-Tipp
Ganz Deutschland ist in Schockstarre. Während Österreich noch im Turnier ist, muss der vierfache Weltmeister schon die Heimreise antreten. Gegen Paraguay schied die Nagelsmann-Elf bereits im Sechzehntelfinale aus.
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Vor dem Spiel nahmen viele Deutschland-Fans den Gegner nicht einmal ernst. Kult-Moderator Kai Pflaume – der in Boston auch vor Ort war – ging sogar von einem 5:1-Schützenfest aus.
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Auf Facebook muss Pflaume jetzt jede Menge Spott einstekcne. "Naja, Kai hast halt auch nicht viel Ahnung vom Fussball", schrieb etwa ein User. "The very definition of „didn‘t age well", meint ein anderer.
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