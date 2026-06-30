Mega-Deal!
Amazon: Dieser Akku-Staubsauger ist 43% reduziert!
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Für viele dürfte das einer der spannendsten Haushalts-Deals der gesamten Aktion sein, denn leistungsstarke Akku-Staubsauger mit dieser Ausstattung kosten normalerweise deutlich über 250 Euro.
50.000 Pa Saugkraft: Mehr Power geht kaum
Das Herzstück des Geräts ist der leistungsstarke 600-Watt-Motor mit beeindruckenden 50.000 Pa Saugleistung. Damit entfernt der Staubsauger Staub, Schmutz, Tierhaare und Krümel problemlos von Hartböden, Fliesen, Parkett und Teppichen.
Besonders praktisch: Der integrierte Hurrikanmodus sorgt bei Bedarf für maximale Leistung und nimmt es selbst mit tief sitzendem Schmutz in Teppichen oder schwer erreichbaren Ecken auf.
Bis zu 70 Minuten Akkulaufzeit
Wer größere Wohnungen oder sogar Häuser reinigen möchte, kennt das Problem vieler Akkustaubsauger: Der Akku ist leer, bevor die Arbeit erledigt ist.
Hier punktet das Modell mit einer Laufzeit von bis zu 70 Minuten. Damit lassen sich selbst größere Flächen bequem in einem Durchgang reinigen – ganz ohne störendes Kabel oder ständiges Nachladen.
Perfekt für Haustierbesitzer
Tierhaare gehören zu den größten Herausforderungen im Haushalt. Genau hier spielt der Akkustaubsauger seine Stärken aus.
Die spezielle Anti-Tangle-Bürste verhindert, dass sich Haare in der Bürstenrolle verfangen und sorgt dafür, dass die Saugleistung konstant hoch bleibt. Gerade Besitzer von Hunden oder Katzen dürften diese Funktion schnell zu schätzen wissen.
Modernes OLED-Display und praktische Extras
Auch bei der Ausstattung muss sich das Modell nicht verstecken. Das integrierte OLED-Display liefert jederzeit Informationen über Akkustand, Leistungsstufe und Betriebsstatus.
Dank der selbststehenden Konstruktion kann der Staubsauger jederzeit bequem abgestellt werden, ohne ihn an eine Wand lehnen zu müssen. Die mitgelieferte Wandladestation sorgt zusätzlich für Ordnung und dafür, dass das Gerät jederzeit einsatzbereit ist.
Der große 1,8-Liter-Staubbehälter reduziert außerdem die Anzahl der notwendigen Entleerungen deutlich – besonders praktisch bei größeren Wohnungen oder Familienhaushalten.
Warum dieser Deal so interessant ist
Mehr als 1.000 Käufer haben sich allein im letzten Monat bereits für dieses Modell entschieden. Die Durchschnittsbewertung von 4,8 von 5 Sternen zeigt, dass der Akkustaubsauger bei vielen Nutzern einen sehr guten Eindruck hinterlässt.
Vor allem die Kombination aus hoher Saugleistung, langer Akkulaufzeit und umfangreicher Ausstattung macht dieses Angebot aktuell besonders attraktiv.
Prime-Day-Schnäppchen mit über 130 Euro Ersparnis
Die Rechnung ist schnell gemacht: Statt 302,51 Euro kostet der Akkustaubsauger derzeit nur noch 171,42 Euro. Das entspricht einer Ersparnis von über 130 Euro und macht das Gerät zu einem der stärksten Haushaltsdeals der diesjährigen Amazon Prime Days.
Wer ohnehin über die Anschaffung eines leistungsstarken kabellosen Staubsaugers nachgedacht hat, dürfte aktuell nur schwer ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis finden.
Unser Fazit
Leistungsstarke 50.000 Pa Saugkraft, bis zu 70 Minuten Laufzeit, Anti-Tangle-Technologie, OLED-Display und eine praktische Wandladestation – kombiniert mit einem Preisnachlass von 43 Prozent ergibt das eines der interessantesten Prime-Day-Angebote im Haushaltsbereich.
Da besonders beliebte Technik- und Haushaltsprodukte während der Prime Days erfahrungsgemäß schnell vergriffen sind, könnte sich schnelles Handeln lohnen.
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