5 Mio. Euro für Sanierung des Stadttheaters Baden

Ein Bekenntnis zur Kultur: Das Land Niederösterreich fördert die umfassende Sanierung des Stadttheaters Baden mit bis zu fünf Millionen Euro.

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Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 15 Millionen Euro – Initiatorin der Förderung ist Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

„Das Stadttheater Baden – zugleich eines unserer vier Landestheater – hat sich seit seiner Gründung im 18. Jahrhundert zum bedeutendsten Musiktheaterstandort Niederösterreichs entwickelt", würdigt Mikl-Leitner das traditionsreiche Haus. „Mit dieser Investition bewahren wir somit nicht nur ein denkmalgeschütztes Gebäude, sondern sichern auch einen zentralen Ort der Kunst und unserer kulturellen Identität für kommende Generationen."

Ein Fahrplan bis 2030

Die umfassende Sanierung und bauliche Adaptierung des Stadttheaters wird bis zum Jahr 2030 begleitet und sichert den Fortbestand des denkmalgeschützten Hauses ebenso wie einen modernen, sicheren Theaterbetrieb für die Zukunft.

Nach Detailplanung und Ausschreibungen in den Jahren 2027 und 2028 ist der Baubeginn für das Frühjahr 2029 vorgesehen. Bereits im Herbst 2030 soll der Spielbetrieb im neu erstrahlten Haus wieder aufgenommen werden – für die Bauphase wird derzeit ein Ausweichquartier in Baden gesucht.

Herzstück der Stadt

Auch Badens Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) zeigt sich erfreut: „Das Stadttheater ist seit Generationen ein Herzstück unserer Stadt und weit über die Stadtgrenzen hinaus ein kultureller Anziehungspunkt." Die Sanierung sei eine Investition in die Zukunft Badens, die höchste künstlerische Qualität und ein attraktives Kulturangebot auch künftig gewährleiste.

Technik trifft Denkmalschutz. Im Zentrum der Arbeiten stehen die Erneuerung der Handkonterzuganlage und des Bühnenbodens samt neuer Drehscheibe sowie die Adaption des Orchestergrabens mit Hubpodien. Hinzu kommen ein elektronisches Raumakustik-System für zeitgemäße Beschallung bei Konzert- und Musicalproduktionen sowie die barrierefreie Erschließung des ersten Stocks/Balkons und des Max Reinhardt Foyers.

Fazit. Mit der Sanierung wird die denkmalgeschützte Substanz bewahrt und zugleich den technischen, funktionalen und sicherheitsrelevanten Anforderungen eines modernen Theaterbetriebs Rechnung getragen – das Stadttheater Baden bleibt damit auch in Zukunft kulturelles Aushängeschild Niederösterreichs.