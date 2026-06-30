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Teenie verletzt

Mopedfahrer (17) raste Polizei davon: Unfall

Der Teenie floh mit seinem Moped vor der Polizei.
© oe24
Der Jugendliche war bei dem Fluchtversuch gegen einen Baumstumpf geprallt.
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Sbg. Eine wilde Flucht vor der Polizei hat am Montagnachmittag in Straßwalchen im Flachgau ein schmerzhaftes Ende genommen. Ein 17-jähriger Mopedfahrer entzog sich einer Kontrolle und raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch das Gemeindegebiet. Alle Versuche der Beamten, den Jugendlichen anzuhalten, blieben erfolglos.

Unfall nach Flucht über Wiesen

Der Teenager steuerte sein Moped in Richtung Stadlberg und setzte seine Flucht sogar über Wiesen fort. Wenig später verloren die Polizisten den Jugendlichen aus den Augen. Bei der weiteren Suche entdeckten sie ihn schließlich verletzt in einem angrenzenden Wald. Der Teenie war mit seinem Moped gegen einen Baumstumpf geprallt und gestürzt. Nach der Erstversorgung brachte ihn das Rote Kreuz ins Unfallkrankenhaus Salzburg.

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Als Grund für seine riskante Flucht nannte der Jugendliche laut Polizei einen unerlaubt umgebauten Auspuff an seinem Moped. Die Ermittlungen zu dem Vorfall laufen, den 17-Jähriger erwartet eine Anzeige.

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