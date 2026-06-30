Junge Stimmen für den Tierschutz

Kleine Helden, große Wirkung! Beim NÖ Tierschutzpreis Junior zeigen Niederösterreichs Schulkinder, dass Mitgefühl für Tiere keine Frage des Alters ist.

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„Es freut mich besonders zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Kreativität sich junge Menschen dem Thema Tierschutz widmen. Die ausgezeichneten Projekte zeigen eindrucksvoll, dass Bewusstsein für Tiere und Natur bereits in jungen Jahren entstehen kann. Genau dieses Engagement wollen wir fördern und sichtbar machen", gratuliert Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) den strahlenden Preisträgern.

Den ersten Platz sicherte sich die 4. Klasse der Volksschule Geras mit ihrem Herzensprojekt „Tierschutz beginnt bei mir" – Achtsamkeit und Respekt gegenüber Tier und Natur ziehen sich dabei spielerisch durch alle Fächer. Ob beim Müllsammeln im Ort oder bei einer Spendenaktion fürs Tierheim: Die Kinder bewiesen, dass schon Kleines Großes bewirken kann.

Liebevolle Projekte

Auf Platz zwei landete die Klasse 2b der Volksschule Lanzenkirchen mit „Ein Herz für Kaninchen und Meerschweinchen" – fundiert recherchiert rund um artgerechte Haltung und typische Haltungsfehler. Den dritten Platz holte sich die 1. Klasse der Volksschule Langau mit „Gefiederte Freunde – Vögel schützen", die sich liebevoll heimischen Vogelarten und ihrem Lebensraum widmete.

Einen Ehrenpreis durfte sich die Naturparkvolksschule Schönberg am Kamp abholen – mit einem mitreißenden Rap-Song nach dem Motto „Jeder kann ein Tierretter sein – egal ob groß oder klein" und einem selbstgebauten Igelhaus für den Winterschlaf.

Kreative Köpfe

Den Jurypreis schnappte sich die Klasse 2a der Volksschule Biberach mit ihrem charmanten Stop-Motion-Film „Wenn Tiere sprechen könnten" rund um Maskottchen „Fridolin" und den Schutz von Haus- und Wildtieren.

Der alle zwei Jahre vergebene Tierschutzpreis Junior würdigt genau solche Ideen von Kindern und Jugendlichen, die sich besonders einfühlsam mit dem Schutz von Tieren und ihren Lebensräumen auseinandersetzen – und früh Verantwortung sowie nachhaltiges Denken stärken.

Fazit. „Die Schülerinnen und Schüler leisten mit ihren Ideen einen wertvollen Beitrag für mehr Bewusstsein im Umgang mit Tieren. Sie zeigen, dass jeder Einzelne etwas bewirken kann – ganz nach dem Motto: Tierschutz beginnt bei mir", so Rosenkranz abschließend.