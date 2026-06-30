130 Millionen für 13 Windräder

Genehmigung erteilt. Die Niederösterreichische Landesregierung hat mit den Stimmen von FPÖ, SPÖ und ÖVP einstimmig die Modernisierung des Windparks Obersiebenbrunn sowie die Erweiterung des Windparks Ladendorf genehmigt.

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Insgesamt sollen 13 Windräder mit 90 MW Leistung künftig rund 70.000 Haushalte versorgen, die Investitionen belaufen sich auf über 130 Millionen Euro.

Repowering in Obersiebenbrunn. Im Windpark Obersiebenbrunn der ÖKOENERGIE werden 13 ältere Anlagen durch neun moderne, leistungsstärkere Windräder ersetzt. Mit einer Gesamtleistung von 62,4 MW können künftig fast 50.000 Haushalte versorgt werden – das Vierfache des bisherigen Ertrags bei weniger Anlagen. Geschäftsführer Manfred Schamböck bezeichnet die Genehmigung als wichtigen Meilenstein im Wachstumskurs des Unternehmens.

Neue Anlagen in Ladendorf. Der Windpark Ladendorf II wird von ImWind und BLOCH3 gemeinsam errichtet. Vier neue Windräder mit insgesamt 27,6 MW sollen rund 20.000 Haushalte mit Strom versorgen. Die Geschäftsführer Karl Gruber und Martin Blochberger betonen den Beitrag des Projekts zur regionalen Wertschöpfung sowie zur Energie-Unabhängigkeit.

Bilanz des Landes. Laut LH-Stv. Stephan Pernkopf (ÖVP) wurden seit 2023 bereits rund 200 Windräder in Niederösterreich genehmigt. Das Bundesland verzeichnet demnach den höchsten Ökostromanteil sowie einen CO2-Rückgang von 35 Prozent seit 2005.