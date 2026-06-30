Gesundheit
Meilenstein für Neubau UK Wiener Neustadt
Nach Jahren intensiver Planungsarbeit beginnt damit die nächste Phase eines der bedeutendsten Gesundheits- und Infrastrukturprojekte Niederösterreichs. Bei positivem Bescheid in erster Instanz sollen bereits 2027 die ersten baulichen Maßnahmen starten.
Modernes Zentrum geplant
Das neue Klinikum soll als hochmodernes Zentrum der Akut- und Universitätsmedizin künftig exzellente Patientenversorgung mit innovativer Medizintechnik verbinden. Gleichzeitig entstehen Rahmenbedingungen für Forschung, Lehre und die Ausbildung von Gesundheitsberufen.
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Wirtschaftlicher Impuls
Das Projekt schafft Arbeitsplätze für mehrere tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, stärkt den Forschungsstandort Wiener Neustadt und setzt wirtschaftliche Impulse für die Region. Während der Bauphase werden zahlreiche Unternehmen eingebunden.
„Mit der Einreichung der UVP-Unterlagen haben wir einen der wichtigsten Meilensteine des gesamten Projekts erreicht. Nun blicken wir mit Zuversicht auf das bevorstehende Genehmigungsverfahren", so die Projektleitung.
Fazit. Mit dem geplanten Baustart 2027 rückt die Realisierung des neuen Klinikums einen entscheidenden Schritt näher.
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