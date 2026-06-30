Hitze-Versagen bei den ÖBB

Auf der Strecke Wien-Retz ist gestern offenbar gar nichts mehr gegangen – Fahrgäste standen stundenlang in der prallen Sonne. Ein Betroffener, der anonym bleiben möchte, schildert gegenüber OE24 sein Hitze-Drama mit der Bahn.

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„Schlimm war's gestern. 14 Uhr kein Zug, 15 Uhr keiner – hab ich im Scotty gesehen. Der um halb 4 ist dann gefahren, meiner um 16 Uhr wurde als von Floridsdorf fahrend angezeigt", erzählt der genervte Pendler. Doch damit nicht genug!

Posse ohne Ende

Gestern früh strich die ÖBB einige Züge - sehr zum Ärger vieler Pendler und Schüler. © zVg

Mit der S-Bahn ging es für den Verärgerten dann zum Bahnhof, der Zug wurde brav angezeigt – und dann? „Plötzlich verschwindet die Anzeige, keine Info, nix", schildert der Betroffene fassungslos. Zwei Minuten vor der geplanten Abfahrt dann die nächste Hiobsbotschaft per Lautsprecher-Durchsage: Der Zug fahre ab Stockerau, man solle sich dorthin begeben! „Wie denn, der wird sicher dort nicht warten", ärgert sich der Pendler zurecht.

Bitterer Ausklang. Am Ende blieb nur Warten: „Der um halb 5 ist dann gefahren, den hab ma genommen", resümiert der Betroffene Retzer resigniert.

Fazit. Ausfälle, Geisterzüge, widersprüchliche Durchsagen – die Hitze legt offenbar nicht nur die Schienen, sondern auch die Kommunikation der ÖBB lahm. Pendler auf der Strecke Wien–Retz dürfen sich auf "weitere heiße Tage mit kaltem Service" gefasst machen. OE24 wird sich bei der ÖBB Kommunikation nach den Gründen erkundigen.