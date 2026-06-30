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Auf der A14

Lenkerin von Ehemann geschlagen: Unfall mit drei Verletzten

Der Ehemann schlug während der Fahrt auf die junge Frau ein.
© Getty Images
Die 27-Jährige wurde von ihrem Mann im Auto attackiert und beschimpft. Weil sie eine Polizeistreife auf der Autobahn sah, hielt sie abrupt an.
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Vbg. Bei einem Unfall auf der A14 bei Nenzing (Bezirk Bludenz) sind am Montagvormittag drei Personen verletzt worden. Eine 27-Jährige hatte ihr Auto plötzlich angehalten, nachdem sie ihren Angaben nach von ihrem mitfahrenden Ehemann (33) beschimpft und geschlagen worden war. Drei Autofahrer hinter ihr konnten rechtzeitig ausweichen oder abbremsen, eine 22-Jährige jedoch nicht mehr. Sie fuhr gegen eines der anderen Fahrzeuge.

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Dieses schleuderte gegen die Mittelleitschiene, überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Die Lenkerin (52) wurde verletzt, ebenso die 27-Jährige und die 22-Jährige, die mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Feldkirch eingeliefert wurde.

Die Autobahn war in Fahrtrichtung Deutschland rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die 27-Jährige hatte ihr Fahrzeug offenbar zum Stillstand gebracht, weil sie auf der Gegenfahrbahn ein Polizeifahrzeug gesehen hatte.

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