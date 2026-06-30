St. Pölten baut auf Wohnen und Fußball

St. Pölten investiert kräftig in Wohnbau und Sport! Zwei aktuelle Stadtsenatsbeschlüsse zeigen, wohin das Geld fließt – einmal in leistbaren Wohnraum, einmal in eine neue Fußballanlage.

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Im Süden der Stadt, in der Stifterstraße, realisiert die Allgemeine gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft St. Pölten in mehreren Bauabschnitten eine neue, innovative Wohnhausanlage. Ein Wohnblock mit insgesamt 21 Wohnungen entsteht dabei in Zusammenarbeit mit dem städtischen Bürgerspitalfonds.

Vergabe per Stadtsenatsbeschluss. Die Wohnungen sollen nach Fertigstellung im Wege eines geregelten Vergabeverfahrens auf Basis eines Stadtsenatsbeschlusses vergeben werden. Mit der operativen Vorbereitung sowie der künftigen Verwaltung wird die Wohnungsgenossenschaft im Auftrag des Bürgerspitalfonds beauftragt.

Die Miethöhe orientiert sich an den Baukosten und der Wirtschaftlichkeit der Genossenschaft – vorgesehen ist ein Mietentgelt von 12 Euro pro Quadratmeter inklusive Betriebs- und Nebenkosten. Details zu Wohnungsgrößen und Bewerbung folgen.

Neue Fußballanlage

Auch beim Neubauprojekt der Fußballanlage des SC Landhaus St. Pölten, das bereits im April 2025 beschlossen wurde, geht es nun in die nächste Runde: Die Bau- und Lieferleistungen wurden an die jeweiligen Billigstbieter vergeben, darunter Klenk & Meder, Schadner Installationen, Schinnerl Metallbau und weitere Firmen. Insgesamt belaufen sich diese Gewerke auf rund 936.900 Euro brutto.

Die Generalunternehmer-Leistungen für Bau und Sportfreianlagen übernimmt die Firma Swietelsky AG, mit Gesamtkosten von rund 4,46 Millionen Euro brutto. Der Baustart erfolgt jedoch erst, sobald die notwendigen behördlichen Verfahren rechtskräftig abgeschlossen sind.

Fazit. Wohnbau und Sportinfrastruktur – St. Pölten setzt damit gleich zwei Großprojekte für die Stadt der Zukunft in Bewegung.