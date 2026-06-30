Wasserverbrauch steigt wegen Hitze massiv

Die ungewöhnlich hohen Temperaturen der vergangenen Woche haben den Wasserbedarf in Wien kräftig ansteigen lassen.

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Da hitzebedingt mehr bewässert, geduscht und getrunken wird, liege der Verbrauch in der Bundeshauptstadt bei rund 540.000 Kubikmetern (540 Millionen Liter) pro Tag. Übers Jahr gerechnet betrage der durchschnittliche Wasserbedarf in Wien sonst 400.000 Kubikmeter täglich, hieß es seitens Wiener Wasser (MA 31) auf APA-Anfrage.

Die Werte übertreffen schon jetzt das Vorjahr. Im Juli 2025 lag der Wasserverbrauch bei 510.000 Kubikmetern (510 Millionen Liter) pro Tag. "Das war über das Jahr gerechnet der maximale Verbrauch", so die Behörde.

Der Verbrauch sei aber unter anderem von der Bevölkerungszahl abhängig, diese sei im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen. Auch die Dauer von Trockenperioden oder die Anzahl von Unwettern sowie die Tageshöchsttemperatur würden sich auf den Bedarf auswirken. Entscheidend sei auch, ob die Hitzewelle in der Ferienzeit auftritt. Denn in den Ferien würden sich weniger Menschen in der Stadt befinden, räumte die MA 31 ein.

Produktion bei Vöslauer stieg um ein Fünftel

Auch der Mineralwasserhersteller Vöslauer verzeichnete eine deutlich gestiegene Nachfrage. In der vierten Juniwoche sei die Produktion entsprechend hochgefahren und rund 67.600 Hektoliter (6,76 Millionen Liter) produziert worden, gab Vöslauer bekannt. Das entspreche einem Anstieg von rund 20 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025.