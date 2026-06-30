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Wasser STOP!

Bürgermeister Hahn dreht Pöggstallern den Hahn ab

Metallwasserhahn an einer Wand mit einem herabfallenden Wassertropfen.
© Unsplash
Die Gemeinde im Waldviertel greift jetzt zum radikalsten Mittel, das eine Gemeinde gegen ihre eigenen Bürger in der Hand hat – sie dreht den Hahn zu!
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Ab sofort heißt es täglich von 22 bis 4 Uhr: kein Wasser aus der Leitung!

Grund dafür ist die anhaltende Dürre, die das gesamte südliche Waldviertel seit Wochen im Würgegriff hält. Tropische Temperaturen und ausbleibender Regen haben die Reserven an ihre Grenzen gebracht – Gießen, Poolbefüllen und Autowaschen sind vielerorts bereits tabu.

Pöggstall im Trockenheits-Schock

Eskalation. Doch in Pöggstall hat man es offenbar übertrieben: Trotz wiederholter Sparappelle ist der Wasserverbrauch in den letzten Tagen sogar noch in die Höhe geschnellt! Bürgermeister Helmut Hahn (ÖVP) platzte daraufhin der Kragen.

Per amtlicher Mitteilung verkündete er den Nacht-Stopp: Weil eine durchgehende Versorgungssicherheit beim aktuellen Verbrauch nicht mehr garantiert werden könne, wird das Wasser in den kommenden Tagen und Wochen jede Nacht komplett gesperrt.

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Jetzt wird WIRKLICH gespart

Klare Ansage. Auch wasserverbrauchende Geräte sollen in dieser Zeit ausgeschalten bleiben. Hahns Botschaft an die Bevölkerung ist unmissverständlich: Jetzt wird gespart – freiwillig oder eben gezwungenermaßen!

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