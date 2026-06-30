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Gekentert

Kunstwerk oder teuerstes Carport Niederösterreichs?

Bushaltestelle mit auffälligem Dach und roten Stangen, davor fahren Auto und Bus vorbei.
© ORF
In Orth an der Donau (Bezirk Gänserndorf) müssen Busfahrgäste ab sofort unter einer zwölf Meter langen, umgedrehten Holzzille auf ihren Bus warten.
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Klingt verrückt? Ist es auch – und genau das ist die Idee dahinter!

Schiffbruch. Eröffnet wurde das skurrile Wartehäuschen standesgemäß mit Blasmusik. Vier rote Ruder stemmen das hölzerne Ungetüm in die Höhe, darunter: ganz normale Fahrgäste, die auf den Bus 715 warten und sich plötzlich wie Schiffbrüchige unter einem gestrandeten Boot fühlen dürfen.

Preisschock. 100.000 Euro kostet der Spaß! 80.000 davon zahlt das Land Niederösterreich, 20.000 die Gemeinde. Macht: pro Quadratmeter Wartefläche wohl mehr als so manche Eigentumswohnung.

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Geschmalzene Quadratmeterpreise

Jubel und Kopfschütteln. Während Anrainer Martin Juwan von „Kultur zum Anfassen" schwärmt, dürften andere Steuerzahler beim Blick auf die Rechnung eher ins Schwitzen als ins Schwärmen kommen. Bürgermeisterin Elisabeth Wagner (ÖVP) versucht zu beruhigen: „Wir wissen, dass es Steuergeld ist. Aber das ist mehr als eine Bushaltestelle!"

Fazit. Ob Kunstwerk oder teuerstes Carport Niederösterreichs – eines steht fest: "Bus verpasst" - so dies denn geschieht, hat man in Orth an der Donau ab jetzt wenigstens mit Stil!

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