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Krieg, Spritpreis, Inflation: Optimismus im Keller wie noch nie

04.04.26, 18:57
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Kurz vor Ostern ist die Stimmung auf einen Tiefstwert gesunken.

Seit Jahren befragt die Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 Woche für Woche in ihrem Österreich-Radar (jeweils 1.000 Befragte) die Lage der Nation ab - doch was diesmal herauskam, schlägt alles bisher Dagewesene.

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© oe24

Nur 22 % der Befragten blicken den nächsten 12 Monaten mit Optimismus entgegen, das ist weniger als vor zwei Jahren beim Start des völkerrechtswidrigen Überfalls auf die Ukraine durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Seit 2022 hatte sich der Wert zwischen 25 und 35 % eingependelt. Nur damit alle wissen, wovon wir reden: Vor dem Start des Ukrainekrieges - also 2021 - waren die Österreicher bis zu 53 % optimistisch gewesen.

Kein Wunder, dass schon 51 % sagen, Sie würden im kommenden Jahr weniger konsumieren - schlechte Stimmung ist also Gift für die Wirtschaft.

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