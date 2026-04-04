Mega-Projekt im Süden: Wien plant neuen Stadtteil mit großen Grünflächen

Mehr Grünflächen, bessere Verbindungen und Raum für tausende Menschen: Im Süden Wiens entsteht ein Großprojekt, das die Stadt nachhaltig verändern soll – gemeinsam mit Niederösterreich.

Wien setzt verstärkt auf den Ausbau von Grünflächen und eine bessere Verbindung zum Umland. Dafür haben sich mehrere Bezirke und Gemeinden zusammengeschlossen, um neue Erholungsräume zu schaffen und bestehende Strukturen auszubauen.

Unter dem Namen "Landschaftsbogen 5plus3" arbeiten nun drei Wiener Bezirke und fünf Gemeinden aus Niederösterreich gemeinsam an diesem Ziel.

Zusammenarbeit über Bundesländer hinweg

Beteiligt sind auf der Wiener Seite die Bezirke Favoriten, Simmering und Liesing. Aus Niederösterreich machen die Gemeinden Schwechat, Lanzendorf, Leopoldsdorf, Hennersdorf und Vösendorf mit.

Die Kooperation soll langfristig dazu beitragen, Grünflächen zu sichern und die Regionen besser miteinander zu vernetzen. Planungsstadträtin Ulli Sima betont: "Der Schulterschluss von Wiener Bezirken und niederösterreichischen Gemeinden ist besonders wertvoll, da der Erhalt von Grünflächen und Naherholung das Erbe an die nächste Generation ist."

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Neuer Stadtteil in Favoriten

Ein zentrales Projekt entsteht im Süden Wiens, genauer im Gebiet Rothneusiedl im Bezirk Favoriten. Dort ist ein neuer Stadtteil geplant, in dem künftig mehr als 20.000 Menschen leben sollen. Mit dem Wachstum steigt auch der Bedarf an Grünflächen, deshalb sind rund 25 Hektar öffentlicher Grünraum vorgesehen.

Mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer

Zusätzlich zu den geplanten Grünflächen soll auch die Infrastruktur im Alltag optimiert werden. Verbindungen innerhalb des neuen Stadtteils werden gezielt ausgebaut, damit wichtige Einrichtungen besser erreichbar sind. Gleichzeitig ist vorgesehen, den Autodurchzugsverkehr rund um den Verschiebebahnhof einzuschränken, um das Zufußgehen und Radfahren deutlich attraktiver zu machen.

Als Orientierung dient ein bereits umgesetztes Projekt: Im Norden Wiens entstand gemeinsam mit umliegenden Gemeinden der Regionalpark „DreiAnger“. Im Fokus standen dabei der Schutz bestehender Grünflächen, ökologische Verbesserungen und ein erweitertes Angebot für die Naherholung.