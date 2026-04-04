Integriert – trotzdem raus? Geschwistern aus Nigeria droht Abschiebung

Zwei junge Leben, die längst in Österreich angekommen sind und trotzdem vor dem Aus stehen. Ein Fall, der für Aufsehen sorgt und immer mehr Kritik auslöst.

Der Fall zweier junger Menschen aus Nigeria sorgt aktuell für heftige Diskussionen in Österreich. Es geht um Integration, Asylpolitik und die Frage, ob gut integrierte Personen trotz allem abgeschoben werden sollen. Im Mittelpunkt stehen Joseph (22) und Victoria (20), die seit Jahren in Tirol leben und dort ihr Leben aufgebaut haben.

Die beiden kamen als unbegleitete Minderjährige nach Österreich und wuchsen im SOS-Kinderdorf auf. Inzwischen haben sie die Matura abgeschlossen, studieren und arbeiten. Ihr Alltag spielt sich vollständig in Innsbruck ab – dort sind ihre Freunde, ihre Ausbildung und ihre Zukunftspläne. Zu Nigeria haben sie laut eigenen Angaben kaum noch Bezug.

Festnahme nach negativem Bescheid

Im März kam die Wende: Auch ihr dritter Asylantrag wurde abgelehnt. Kurz darauf wurden die Geschwister von der Fremdenpolizei festgenommen. Ohne Vorbereitung wurden sie voneinander getrennt und nach Wien gebracht – lediglich mit dem, was sie gerade bei sich hatten. Dort mussten sie bei Behörden und der nigerianischen Botschaft erscheinen, um die Abschiebung vorzubereiten.

Abschiebung vorerst gestoppt

Doch dann kam es zu einer unerwarteten Entwicklung: Die Botschaft stellte keine Heimreisedokumente aus. Ohne diese Papiere kann eine Abschiebung nicht durchgeführt werden. Für die Geschwister bedeutet das vorerst eine Pause, allerdings keine endgültige Lösung. Die Unsicherheit bleibt bestehen.

Politik schlägt Alarm

Der Fall sorgt mittlerweile für breiten Widerstand. Die Hochschülerschaft in Innsbruck fordert in einem offenen Brief, den beiden eine Zukunft in Österreich zu ermöglichen. Auch politisch wächst der Druck: Eva-Maria Holzleitner sowie Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger sprechen sich gegen die Abschiebung aus. Abwerzger bezeichnet den Fall als „tragisch“.

Ministerium zeigt sich unnachgiebig

Das Innenministerium verweist hingegen klar auf die geltende Rechtslage. Alle drei Asylanträge wurden abgelehnt, zusätzlich spricht man von einer „beharrlichen Ausreiseverweigerung“. Die Abschiebung bleibt daher weiterhin geplant. Zudem wurde gegen die beiden ein zweijähriges Einreiseverbot verhängt – dagegen läuft derzeit noch eine Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof.

Zukunft weiter ungewiss

Für Joseph und Victoria bleibt die Situation angespannt. Obwohl ihr Leben in Österreich stattfindet, könnte dieses abrupt enden.

Ihr Fall zeigt, wie emotional und komplex die Debatte rund um Integration und Abschiebung geworden ist und sorgt weiterhin für politischen Zündstoff.