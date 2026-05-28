WKNÖ-Wirtschaftsparlament: Ecker macht Druck

Volle Attacke auf Bürokratie und Steuerirrsinn! WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker hat beim Wirtschaftsparlament der Wirtschaftskammer Niederösterreich eine knallharte wirtschaftspolitische Kurskorrektur gefordert. Die Botschaft: So kann es nicht weitergehen!

„Unsere Unternehmen stehen massiv unter Druck", donnerte Ecker. Hohe Arbeitskosten, explodierende Energiepreise, immer mehr Bürokratie – die Betriebe ächzen täglich. Viele Unternehmer fragen sich laut Ecker längst nicht mehr, wie sie wachsen können – sondern wie lange sie das alles noch stemmen können. Neue Steuern oder noch mehr Bürokratie? Ein klares Nein! Was es braucht: Entlastung, Planungssicherheit und konsequente Deregulierung!

13 Millionen Euro Ersparnis – WKNÖ macht's vor!

© WKNÖ

Während die Politik zögert, liefert die Wirtschaftskammer NÖ konkrete Ergebnisse! Einstimmig beschlossen wurde im Wirtschaftsparlament die weitere Senkung der Kammerumlage 2 (KU 2) – bis 2030 schrittweise auf einen Hebesatz von 0,18 Prozent. Das Ergebnis: Ab 2030 sparen die niederösterreichischen Betriebe jährlich rund 13 Millionen Euro! Gegenüber 2023 bedeutet das eine Entlastung von mehr als 25 Prozent. Ecker: „Wir gehen mit gutem Beispiel voran!"

Direktor Schedlbauer: Digitalisierung statt Stillstand!

WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer macht klar: Der Reformkurs ist kein bloßes Sparprogramm, sondern ein echter Neustart. Strukturen werden aufgebrochen, Prozesse modernisiert, gezielt in Digitalisierung investiert. Ziel: eine schlagkräftige Interessenvertretung, die wirklich für die Betriebe da ist!

Eckers Kampfansage zum Schluss!

"Ohne Unternehmerinnen und Unternehmer gibt es keinen Wohlstand. Und ohne Leistung gibt es keine Zukunft!" – Mit diesen Worten machte der WKNÖ-Präsident unmissverständlich klar: Der Kampf für bessere Rahmenbedingungen geht weiter. Mit voller Kraft!