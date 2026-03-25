"Schnitzeljagd mit Schwarzenegger": Schatzsuche für den Klimaschutz

Aufregende Schnitzeljagd durch die Bundeshauptstadt! In ganz Wien werden streng limitierte Arnold-Schwarzenegger-Sammelkarten versteckt – und wer eine findet, darf sich gleich doppelt freuen.

Aufregende Schnitzeljagd durch die Bundeshauptstadt! In ganz Wien werden streng limitierte Arnold-Schwarzenegger-Sammelkarten versteckt – und wer eine findet, darf sich gleich doppelt freuen!

Augen auf beim nächsten Spaziergang

Die begehrten Unikate sind nicht nur heiß begehrte Sammlerstücke – sie gelten gleichzeitig als Eintrittstickets für den 10. Austrian World Summit am 16. Juni in der Hofburg. Dort sprechen niemand Geringere als Arnold Schwarzenegger himself, Bundespräsident Alexander Van der Bellen und sogar UNO-Generalsekretär António Guterres!

Pump for the Planet"

Hinter der spektakulären Aktion steckt die „Schwarzenegger Climate Initiative", die damit Werbung für das Klimatreffen macht – aber auf richtig coole Art! Vier Wochen lang wird jeweils eine neue Karte an einem geheimen Ort in Wien versteckt. Wer sie finden will, braucht einen heißen Tipp: Die Hinweise zum Versteck gibt es jeden Mittwoch im Newsletter „Pump for the Planet".

Klimabotschaften unters Volk bringen

Die Initiative will damit spielerisch Klimabotschaften in den öffentlichen Raum bringen und völlig neue Zielgruppen für das Thema begeistern. Der Austrian World Summit zählt zu den bedeutendsten Klima-Konferenzen der Welt und bringt jährlich Spitzenpolitiker, Wirtschaftsbosse und Aktivisten nach Wien. Also Augen auf beim nächsten Spaziergang – vielleicht wartet ein Schwarzenegger-Schatz schon um die nächste Ecke!