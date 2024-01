Pferd schlägt aus - Mädchen (3) schwer verletzt

Ein dreijähriges Mädchen ist Sonntagvormittag in Längenfeld im Tiroler Ötztal von einem Pferd getreten und im Kopfbereich verletzt worden

Ein dreijähriges Mädchen ist Sonntagvormittag in Längenfeld im Tiroler Ötztal von einem Pferd getreten und im Kopfbereich verletzt worden. Eine 20-Jährige hatte das Tier zuvor am Strick in Richtung einer Wiese geführt. Die Dreijährige soll nachgelaufen sein und geschrien haben, dass sie warten sollen. Vermutlich erschrak das Pferd dadurch und schlug mit einem Huf aus. Das Kleinkind fiel daraufhin zu Boden, teilte die Polizei am Montag mit.

Die 20-Jährige - es handelte sich nicht um die Mutter, sondern eine Bekannte - leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.