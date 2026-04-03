OSTER-WUNDER: Jetzt kommt sogar der erste Sommer-Tag

Nach dem Kälteschock in der Vorwoche könnte es in manchen Teilen Österreichs sogar zum sommerlichen Oster-Wunder kommen.

Vor nicht einmal einer Woche saß man im Land noch mit Winterjacke und zitterte bei Temperaturen um die 0 Grad. Doch rechtzeitig vor den Osterfeiertagen kam es zum fast schon überraschenden Wetterumschwung. Der lange und kalte Winter dürfte nun endgültig Geschichte sein.

Rechtzeitig zur Eiernest-Suche am Sonntag könnte mancherorts sogar der erste Sommertag des Jahres gemessen werden. Das wäre der Fall, wenn das Thermometer mindestens 25 Grad knackt. Am wärmsten soll es dieser Tage im Osten des Landes werden.

Milder Wochenstart

In der Region von Krems über Wien bis nach Eisenstadt könnte der Sommer offiziell erstmals 2026 in Österreich landen. Am Ostermontag wird es zwar wieder ein wenig abkühlen, ein sonniger und milder Dienstag beendet die Feiertage. Regional ist es auch oft wolkenlos, lediglich in der Südoststeiermark und im Südburgenland halten sich zum Teil dichte Wolken, die sich tagsüber nur langsam auflösen. Nach Frühtemperaturen von ein bis acht Grad sind 16 bis sogar 24 Grad möglich.

Es wird der wärmste April-Start seit langem sein, der ein Vorbote für einen weiteren Rekord sein könnte. Die absolute Spitzentemperatur im April wurde 2012 in Waidhofen an der Ybbs geknackt, als 32,2 Grad gemessen wurden. Davon sind wir derzeit aber noch ein wenig entfernt.