Diese kleinen Städte in Griechenland zählen zu den schönsten Europas

Griechenland ist nicht nur ein Ziel für Strandurlauber. Von mittelalterlichen Altstädten über moderne Hafenstädte bis hin zu Berglandschaften, Seen, antiken Ruinen und kulinarischen Hotspots bietet das Land eine beeindruckende Vielfalt. Wer 2026 eine Reise nach Griechenland plant, findet in diesen 15 Städten und Orten jede Menge Inspiration – egal ob für einen Städtetrip, eine Rundreise oder einen längeren Sommerurlaub.

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Griechenland hat als Urlaubsziel so einiges zu bieten. Da wäre natürlich die Hauptstadt Athen mit der berühmten Akropolis, wo man auf den Spuren des antiken Griechenlands wandeln kann. Dazu kommen traumhafte Inseln wie Korfu, Kreta, Santorini oder Mykonos, malerische Hafenstädte, historische Orte, türkisblaues Meer und kleine Gassen, in denen man sofort das Gefühl bekommt, angekommen zu sein. So vielfältig wie Griechenland ist, so schwierig kann da schon einmal die Wahl auf ein konkretes Reiseziel fallen.

Wer für 2026 noch Inspiration sucht, sollte einen Blick auf ein Ranking des Reisemagazins "Travel + Leisure" werfen. Das Magazin hat 15 Städte und charmante Orte in Griechenland gekürt, die man unbedingt besuchen sollte. Die Auswahl zeigt: Griechenland kann weit mehr als klassische Inselromantik und Strandurlaub.

Kavala © Getty Images

Das sind die 15 schönsten Städte in Griechenland

1. Rhodos

Rhodos darf in der Liste nicht fehlen. Die Stadt ist vor allem für ihre mittelalterliche Altstadt bekannt, die zu den schönsten Europas zählt. Besonders sehenswert sind die Ritterstraße, der Großmeisterpalast und die engen Gassen, in denen Geschichte und Urlaubsflair aufeinandertreffen. Gleichzeitig bietet Rhodos auch Strände, Restaurants und ein lebendiges Nachtleben.

2. Kavala

Kavala liegt im Norden Griechenlands an der Ägäisküste und begeistert mit einer spannenden Mischung aus Geschichte, Meerblick und modernem Stadtleben. Besonders markant ist das imposante Aquädukt aus osmanischer Zeit. Dazu kommen schöne Strände, eine charmante Altstadt und Ausblicke auf das Meer.

3. Chania

Chania auf Kreta zählt zu den schönsten Städten Griechenlands. Der venezianische Hafen, die pastellfarbenen Häuser und die engen Altstadtgassen machen die Stadt zu einem echten Bilderbuchziel. Wer durch Chania spaziert, entdeckt venezianische, türkische und griechische Einflüsse – und findet an jeder Ecke Cafés, Boutiquen und Restaurants.

Chania © Getty Images

4. Nafplio

Nafplio auf der Peloponnes gilt als eine der romantischsten Städte Griechenlands. Die Stadt liegt direkt am Meer und ist bekannt für venezianische Architektur, kleine Plätze, elegante Häuser und die Festung Bourtzi, die auf einer kleinen Insel vor der Küste liegt. Perfekt für alle, die Kultur, Geschichte und mediterranes Flair verbinden möchten.

5. Korfu-Stadt

Korfu-Stadt gehört ebenfalls zu den Highlights des Rankings. Die Altstadt steht auf der UNESCO-Welterbeliste und verzaubert mit engen Gassen, venezianischen Gebäuden, kleinen Cafés und historischen Festungen. Besonders schön ist ein Spaziergang durch das Viertel Campiello, eines der ältesten und stimmungsvollsten Viertel der Stadt.

6. Athen

Athen ist weit mehr als nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zu den Inseln. Die griechische Hauptstadt verbindet antike Sehenswürdigkeiten wie die Akropolis und den Parthenon mit moderner Kunst, Rooftop-Bars, Restaurants und lebendigen Vierteln wie Plaka, Monastiraki oder Gazi. Wer Griechenland verstehen will, sollte Athen unbedingt erleben.

Korfu © Getty Images

7. Thessaloniki

Thessaloniki liegt im Norden Griechenlands und gilt als jung, kreativ und besonders kulinarisch. Die Stadt ist bekannt für ihre byzantinischen Kirchen, römischen Monumente, Museen und eine lebendige Gastronomieszene. Wer Kultur liebt, aber auch gerne gut isst und ausgeht, ist hier genau richtig.

8. Kastoria

Kastoria liegt am Orestiada-See und ist eines der malerischsten Reiseziele im Norden Griechenlands. Die Stadt ist von Bergen umgeben und bietet eine ruhige, fast märchenhafte Atmosphäre. Besonders schön: ein Spaziergang oder eine Radtour entlang des Sees.

9. Ioannina

Ioannina gilt als echter Geheimtipp für Naturliebhaber und Abenteurer. Die Stadt liegt am Pamvotida-See und ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Nordwesten Griechenlands zu entdecken. Neben dem See sind auch die Burg, die Altstadt und die Nähe zu den Zagori-Dörfern besonders sehenswert.

Kalambaka © Getty Images

10. Kalamata

Kalamata ist vielen vor allem wegen der berühmten Oliven ein Begriff. Doch die Stadt auf der Peloponnes hat noch viel mehr zu bieten: eine schöne Strandpromenade, ein mittelalterliches Schloss, Museen, Gassen zum Flanieren und natürlich jede Menge Möglichkeiten, die lokale Küche zu genießen.

11. Kalambaka

Kalambaka ist vor allem als Ausgangspunkt für einen Besuch der Meteora-Klöster bekannt. Die spektakulären Felsen mit den darauf thronenden Klöstern zählen zu den beeindruckendsten Sehenswürdigkeiten Griechenlands. Wer Natur, Spiritualität und außergewöhnliche Landschaften liebt, sollte Kalambaka auf die Reiseliste setzen.

12. Larissa

Larissa liegt im Herzen Griechenlands und bietet einen authentischen Einblick in den Alltag des Landes. Die Stadt zählt zu den ältesten Siedlungsgebieten Griechenlands. Besonders sehenswert ist das antike Theater von Larissa, aber auch die modernen Cafés, Restaurants und Plätze machen die Stadt spannend.

Patras © Getty Images

13. Korinth

Korinth ist ein ideales Ziel für alle, die Geschichte lieben. Die Stadt liegt nur etwa eine Stunde von Athen entfernt und ist bekannt für antike Ruinen, den Apollon-Tempel, die Festung Akrokorinth und den berühmten Kanal von Korinth. Damit eignet sich Korinth perfekt für einen Tagesausflug von Athen.

14. Piräus

Piräus ist der wichtigste Hafen Athens und für viele Reisende der Ausgangspunkt zu den griechischen Inseln. Doch die Hafenstadt lohnt sich auch abseits der Fähren. Besonders schön sind die Marinas, die Restaurants am Wasser und das maritime Flair. Wer vor der Weiterreise etwas Zeit hat, sollte Piräus nicht nur als Durchgangsort sehen.

15. Patras

Patras liegt im Westen Griechenlands und ist eine lebendige Universitäts- und Hafenstadt. Bekannt ist sie unter anderem für ihr Nachtleben, den Karneval und die imposante Kirche Agios Andreas. Auch das Archäologische Museum von Patras zählt zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt.