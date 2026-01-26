"So viel Schlimmes durchgemacht!" Paris Hilton öffnet ihr Herz

Paris Hilton präsentiert sich in der Dokumentation "The Simple Life" von einer neuen Seite

Paris Hilton ist bekannt als Society-Lady, Reality-TV-Star, Model und gelegentliche Schauspielerin. Nun möchte die 44-jährige Amerikanerin zeigen, dass sie auch Musikerin und Aktivistin ist. Die Dokumentation "Infinite Icon: A Virtual Memoir" kommt am 30. Jänner in die amerikanischen Kinos und begleitet Hilton bei den Aufnahmen zu ihrem Elektropop-Album von 2024 und den Vorbereitungen für einen Auftritt im Hollywood Palladium.

© zeidler

© zeidler

"Ich hatte in meinem Leben so viel Schlimmes durchgemacht. Dann bekam ich meine erste Reality-Show mit 'The Simple Life' und spielte diese Rolle immer weiter - ich hätte nie gedacht, dass ich das fünf Staffeln lang machen müsste." Diesen Charakter habe sie zunächst als Schutzschild entwickelt. Und so habe sie die ganze Welt kennengelernt.

Nun möchte sie eine ernstere Seite von sich zeigen, so Hilton. Dazu gehört auch ihr Engagement für eine stärkere staatliche Aufsicht über Jugendhilfeeinrichtungen. Hilton, die Urenkelin des Hilton-Hotels-Gründers Conrad Hilton, hat in der Vergangenheit über einen emotionalen und körperlichen Missbrauch gesprochen, den sie als Teenager in stationären Jugendhilfeeinrichtungen erlitten hatte. Sie arbeitet außerdem mit der Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez zusammen, um die Verabschiedung des Defiance Act voranzutreiben, der die Rechte von Opfern von Deepfake-Pornografie verbessern würde.