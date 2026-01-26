Alles zu oe24VIP
Über 10 Millionen Dollar Kassa: „Avatar“ schafft das Kinowunder!
© Disney

Hype in Österreich

Von
26.01.26, 10:37
In den US-Kinos stürzt "Avatar" nach 5 Wochen auf Platz 2 ab. In Österreich darf „Fire & Ice“ jubeln: Schon über 10 Millionen Dollar Kassa!  

10,783 Millionen Dollar Kassa in Österreich bis zum18.Jänner. Dazu 5 Wochen lang unangefochten an der Spitze der heimischen Kinocharts. Das 3. „Avatar“-Abenteuer „Fire & Ice“ sorgt bei uns für einen veritablen Kinohype und begeisterte schon über 560.000 Besucher!

© Disney

© Disney

Das rare Platin Ticket für über 600.000 verkaufte Kinotickets wird wohl diese Woche geknackt. An die Rekordzahlen von Vorgänger „The Way of Water“, der ja 2023 bei uns als erster Film seit 13 Jahren die Millionen-Besucher-Marke knackte, wird „Fire & Ice „ aber wohl nicht ganz herankommen.

© Getty Images

Auch in den USA gab‘s am Wochenende den ersten Dämpfer: nach fünf Wochen auf Platz 1 musste man das Zepter an den Action-Thriller „Mercy“ mit Chris Pratt und Rebecca Ferguson in den Hauptrollen, abgeben. Trotzdem gab’s für Regisseur James Cameron Grund zum Jubeln. International knackte „Avatar“ die Milliarden grenze. Mit den US-Einnahmen hält „Fire and Ice“ nun schon bei 1,378 Milliarden Dollar Kassa.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

