Hollywood-Beben: Natalie Portman tobt über Oscar-Nominierungen

Die Oscar Nominierungen sorgen heuer für so viel Aufregung wie nie. Jetzt wird auch Natalie Portman laut!

Aus Sicht von Schauspielerin Natalie Portman sind Frauen bei den diesjährigen Oscar-Nominierungen zu kurz gekommen. "So viele der besten Filme, die ich in dem Jahr gesehen habe, wurden von Frauen gemacht", sagte die Schauspielerin ("Black Swan", "Star Wars") im Gespräch mit dem Branchenmagazin "Variety". Man sehe die Hürden für Regisseurinnen auf jeder Ebene, "weil so viele bei Preisverleihungen nicht anerkannt wurden".

Natalie Portman © Getty

© Getty Images

Unter den zehn Oscar-Nominierungen für Bester Film und den fünf Nominierungen für Beste Regie findet sich nur eine Regisseurin, nämlich Chloé Zhao ("Hamnet"). Portman listete als Beispiele einige aktuelle Filme auf, die von Frauen gedreht wurden, wie "Sorry, Baby", "Left-Handed Girl" oder "Hedda". "Außergewöhnliche Filme, die viele Menschen mögen und lieben, aber nicht die Anerkennung bekommen, die sie verdienen."

© Getty Images

Oscars 2026: Das sind die Nominierungen für Beste Regie:

Chloé Zhao - Hamnet

Josh Safdie - Marty Supreme

Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Joachim Trier - Sentimental Value

Ryan Coogler - Sinners

© APA/AFP/ROBYN BECK

Selbst wenn die Hürden der Finanzierung und der Festivalteilnahme genommen wurden, bekommen Frauen aus Sicht von Portman keine Aufmerksamkeit. "Wir haben noch viel Arbeit vor uns", so die 44-Jährige.