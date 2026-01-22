Rekord-Film: „Blood & Sinners“ sorgt für blanken Horror in Hollywood

Mit nie dagewesen 16 Oscar-Nominierungen lässt der Horror-Film "Blood & Sinners" Hollywood erzittern. Der Erfolg war für Michael B. Jordan und Co. freilich abzusehen!

16 Oscar-Nominierungen. Der Vampir-Horror-Streifen "Blood & Sinners" lässt Hollywood erzittern. Nach zwei Golden Globes für "Cinematic and Box Office Achievement" und die beste Filmmusik, könnten Michael B. Jordan und Co. am 15. März auch den All-Time-Rekord von „Ben Hur“, „Titanic“ und „Der Herr der Ringe: die Rückkehr des Königs“, die je 11 Oscars gewannen, brechen.

© Warner Bros.

Den Nominierungs-Rekord hat "Blood & Sinners" ja schon eingefahren. Die bisherigen Spitzenreiter Titanic“, „Alles über Eva“ und „La la Land“ brachten es ja "nur" auf 14 Nominierungen. "Blood & Sinners" setzt damit seinen Erfolgslauf fort: Schon im April 2025 sorgte der Horrorstreifen unter der Regie von Ryan Coogler für einen gar historischen Erfolg. 48 Millionen Dollar Kassa am Startwochenende. Das war das erfolgreichste Originalfilm-Debüt seit der Pandemie und der erste Horrorfilm, der vom US-Publikum bei „CinemaScore,“ die Bestnote „A“ erhielt. Mittlerweile hält "Blood & Sinners" bei starken 368 Millionen Dollar Kassa.

„Sinners“ spielt im Jahr 1932 und erzählt die Geschichte der Zwillingsbrüder Smoke und Stack (beide gespielt von Michael B. Jordan), die aus Chicago in ihr Heimatstädtchen in Mississippi zurückkehren und dort einen Tanzschuppen für die schwarze Community eröffnen wollen. Doch auf die Sünder wartet das Böse in übernatürlicher Form. Doch plötzlich stehen eine Armee von Untoten, angeführt von Remmick (Jack O'Connell) und Mary (Hailee Steinfeld) vor der Tür auf und haben großen Appetit auf Musik und das Blut der Gäste.

Soziale Spannungen, Horror und Musik ergeben eine ebenso aufregende wie aufrüttelnde Mischung, die auch ein wenig an den Tarantino Klassiker „ From Dusk Till Dawn" erinnert.