Nach Oscar-Aus: Neuer Serien-Hit für Susanne Wuest

Keine Oscar-Nominierung. Dafür Start in eine neuen internationalen TVKarriere. Susanne Wuest ist ab Montag in der erfolgreichen HBO Dramaserie „Industry“ zu sehen.

Die erhoffte Oscar-Nominierung mit „In die Sonne schauen“ für Deutschland bei „Bester Ausländischer Film“ blieb für unsere Schauspiel-Königin Susanne Wuest leider aus. Als Trost mischt sie jetzt die erfolgreiche HBO Dramaserie „Industry“ auf! Ab Montag (26.. Jänner) bereichert die Wienerin das Ensemble der 4. Staffel!

„Industry“ liefert eine packende Darstellung der Londoner Finanzwelt. Komplexen Charaktere und hochkarätigen Cast rund um Bafta-Gewinnerin Marisa Abela („Amy Winehouse“), „Game of Thrones“-Star Kit Harington und Myha’la („Dead Man’s Wire“) inklusive.

Kit Harington (o.) und Marisa Abela (u.) in "Industry"

Die neue Staffel sorgt mit 8 Folgen für Hochspannung. Harper (Myha’la) und Yasmin (Marisa Abela) scheinen alles erreicht zu haben, was sie sich einst von ihrer Karriere bei der renommierten Investmentbank Pierpoint erhofft hatten. Doch als ein charismatischer FinTech-Star auftaucht, geraten sie in ein internationales Katz-und-Maus-Spiel mit hohen Einsätzen. Während Yasmin versucht, ihre Beziehung zu Tech-Gründer Sir Henry Muck (Kit Harington) zu meistern, wird Harper in den Bannkreis des mysteriösen Top-Managers Whitney Halberstram (Max Minghella) gezogen. Unter dem Druck von Geld, Macht und Ehrgeiz wird ihre ohnehin komplizierte Freundschaft auf die Probe gestellt.

3 Folgen der aktuellen Staffel sind bereits abrufbar. Ab Montag (26. Jänner) geht es auch mit der österreichischen Schauspielerin Susanne Wuest im Ensemble unter dem Motto „Habseligkeiten“ weiter.