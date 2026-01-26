Alles zu oe24VIP
Jetzt fix: Song Contest kickt Eros Ramazzotti raus
© zeidler

Konzertabsage!

Jetzt fix: Song Contest kickt Eros Ramazzotti raus

Von
26.01.26, 16:07
Kein Eros für Wien. Das für 13. April geplante Konzert von Eros Ramazzotti fällt wegen dem ESC flach. 

oe24 Leser wissen es seit Monaten. Jetzt hat es endlich auch der Veranstalter bestätigt. Das für 13. April geplante Konzert von Eros Ramazzotti in der Wiener Stadthalle fällt wegen den Vorbereitungen für den Song Contest aus. "Das ausverkaufte Konzert von Eros Ramazzotti – ursprünglich geplant für den 13. April 2026 in der Wiener Stadthalle – muss aufgrund von Umständen außerhalb des Einflussbereichs des Künstlers abgesagt werden. Die Veranstaltung kann wegen der erforderlichen Vorbereitungsarbeiten für den Eurovision Song Contest 2026 nicht wie geplant stattfinden."  teilt Arcadia Live auf Instagram und Facebook mit.

Jetzt fix: Song Contest kickt Eros Ramazzotti raus
© Getty Images

Eros, Kelly, Dita und Co. - ESC kickt 14 Top Events raus!

Jetzt fix: Song Contest kickt Eros Ramazzotti raus
© Getty Images

Die Tickets können an den Vorverkaufsstellen retourniert werden. Inzwischen arbeitet man bereits an einem Ersatz-Termin. "Dank des Engagements aller Beteiligten werden wir in Kürze ein neues Konzert von Eros Ramazzotti in Wien ankündigen können – auch wenn eine Aufnahme in den Tourkalender der diesjährigen "Una Storia Importante – World Tour 2026" nicht mehr möglich ist."

