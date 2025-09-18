Eros, Kelly, Dita und Co. - ESC kickt 14 Top Events raus!

Neuer Wirbel um den Song Contest in Wien. Die Stadthalle wird bereits mit Ende März bezogen. Deshalb müssen zahlreiche Superstars – von Eros Ramazzotti bis Dita von Teese - nun weichen!

Am 16. Mai steigt das Finale des 70.Song Contests in Wien. Eine Millionen-Show, die der ORF mit 16 Millionen Euro budgetiert und für die die Stadt Wien weitere 22,6 Millionen Euro beisteuert. Insgesamt 9 ESC-Shows für rund 100.000 Fans werden in der Stadthalle abgehalten. Auch die beiden im TV übertragenen Quali-Runden am 12. und am 14. Mai. Dafür wird die Stadthalle, wie aus den Unterlagen zur "Road to ESC 2026" hervorgeht, bereits mit Ende März bezogen. Und zwar nicht nur in der großen Halle D mit knapp 29.000 Quadratmetern Nutzfläche, sondern in allen 6 Hallen. Die werden auch für u.a. die Künstlergarderoben der über 30 Teilnehmerländer, die unzähligen Show Requisiten und das Medienzentrum dringend benötigt: Zum Song Contest werden ja an die 1.000 Journalisten erwartet.

© Torsten Munk

© LS Konzertagentur / Frank Guthri



Dafür wird der ESC jetzt jede Menge Veranstaltungen, die bereits im Vorverkauf sind, aus der Stadthalle kicken. Auch die „Una Storia Importante“ Zeitreise von Italo-Superstar Eros Ramazzotti (17.April, die heiße Burlesque-Show von Dita von Teese und das heißersehnte Wien-Gastspiel von Michael Patrick Kelly (30.April). Insgesamt fallen wegen dem Song Contest wohl gleich 14 geplante Veranstaltungen in der Stadthalle aus.

© Getty Images

Diese Veranstaltungen werden wegen dem Song Contest ausfallen:

2. April Simply The Best, Stadthalle F

5. & 6. April, Jesus Christ Superstar – in Concert, Stadthalle F

11. April The Music of Hans Zimmer & Others, Stadthalle F

11. April Felix Lobrecht, Stadthalle D

17. April Eros Ramazzotti, Stadthalle D

17. April Dirty Dancing in Concert, Stadthalle F

18. April Dita von Teese, Stadthalle F

22. April The 12 Tenors, Stadthalle F

24 & 25. April Die Mönche des Shaolin Kung Fu, Stadthalle F

24.April Lord of The Rings in Concert, Stadthalle D

29. & 30. April, The Ten Tenors, Stadthalle F

30. April Michael Patrick Kelly, Stadthalle D

2. & 3. Mai Lord Of The Dance, Stadthalle F

6. & 7. Mai This is The Greatest Show, Stadthalle F

© zeidler

Spannend: Alle diese Events sind aktuell noch immer im Vorverkauf, obwohl spätestens seit 20. August klar ist, dass diese eher nicht über die Bühne gehen werden. Da gab der ORF die Entscheidung bekannt, dass der 70. Song Contest wie erwartet in der Wiener Stadthalle und nicht in der Innsbrucker Olympiahalle über die Bühne geht.