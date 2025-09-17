Alles zu oe24VIP
Kaleen
Gratulation!

An Traumstrand: ESC-Star Kaleen & ihr Marvin haben sich verlobt

17.09.25, 18:57
Ganz romantisch am Strand haben sich die zwei verlobt.

"Ich hab vergessen, euch was zu sagen!" Das schreibt Sängerin Kaleen (sie trat 2024 mit ihrem Song "We Will Rave" beim Song Contest an) zu einer Reihe von Fotos.

Verlobung im Urlaub

Auf Instagram lässt sie ihre Fans an einem besonderen, intimen Moment teilhaben. Im Urlaub, an einem traumhaften weißen Strand stellte ihr langjähriger Freund Marvin Dietmann, Creative Direktor unter andere beim ESC, die Frage aller Fragen...

Schmucker Stein

.... und ein wunderschöner Glitzerring durfte auch nicht fehlen. Diesen ziert ein hellblauer Stein mit kleineren weißen Steinen an der Seite. Die Glückwünsche sind zahlreich zu dem Posting!

