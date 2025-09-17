Paukenschlag! AUS für Stefan Raab beim ESC-Entscheid

Der Entertainer darf nicht mehr beim Vorentscheid mitwirken.

Das wird ihm nicht besonders schmecken! Wie verschiedene deutsche Medien berichten, soll Stefan Raab nicht mehr für den deutschen Vorentscheid des kommenden ESC verantwortlich sein.

Kein Spektakel mehr

Laut Brancheninsidern will die ARD das wieder selbst in die Hand nehmen. Das heißt: Kein mehrfaches Spektakel, dass über den Act entscheiden soll, sondern lediglich eine Sendung zum Vorentscheid heißt es.

So läuft die neue Bewertung

Raab hat mittlerweile bei RTL angedockt, was sich nicht so gut vertragen soll mit der ARD. Doch er war in der Vergangenheit fix mit dem Event verbunden, trat selber auf und führte Lena Meyer-Landrut zum Sieg. Nun ist alles anders, es soll ein Castingformat werden. Hinter den Kulissen werden potenzielle Kandidat:innen nach Stimme und künstlerischer Qualität aussortiert.

Dann bewertet eine Expertenjury und im Februar darf dann das Publikum nach einer Show entscheiden.